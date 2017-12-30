香港船隻涉運油品給北韓　美國防部肯定南韓查緝工作

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）南韓近日扣留一艘涉嫌運送石油產品給北韓的香港籍船隻，美國國防部長馬提斯表示，聯合國制裁北韓的決議給予北韓極大壓力，也看到各國認真執行，預期這些壓力將會持續擴大。



中央社引述南韓外交部表示，南韓已扣留一艘涉嫌違反聯合國制裁決議、運送石油產品至北韓的香港籍船隻。這艘名為Lighthouse Winmore的船隻，今年10月底在公海運送精煉石油產品給北韓船隻。



外傳這艘港籍船隻係由台灣公司租用，外交部發言人李憲章回應說，對於這起事件，政府執法及國安單位先前已著手調查，但相關案情及調查結果，尚不便對外公開說明。



美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）當地時間29日在記者會上表示，聯合國3項決議對北韓政權的挑釁與非法活動施加極大壓力，他也預期這些壓力將會持續擴大。



他表示，如果一國政府在港口發現有船隻違背聯合國安理會決議，各國就有義務執行聯合國禁令，至今也看到各國認真對待這項決議。



他並表示，美國不會在明年2月南韓舉辦冬季奧運期間，暫停和日本、南韓的聯合軍事演習。

但他也說，正確的演習時間還須待美國與南韓政府正式宣布，畢竟因為政治考慮、當地假期等因素，時程會有所變更，目前還不能確定。