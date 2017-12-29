八仙洞洞穴復原 邁向國際級遺址公園

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台東縣政府經過六年時間訴訟及陸續排除八仙洞遺址的廟宇後，清理出11個洞穴，在106年12月6日將最後一個被占用的洞穴(潮音洞)拆除清理完竣，縣長黃健庭及中研院臧振華院士今(29)日特別前往視察，並舉行「國定八仙洞考古遺址」洞穴復原竣工記者會，黃縣長表示，縣府已擬訂相關計畫爭取中央列入前瞻經費，進行洞穴清理及古蹟遺址公園維護，期成為在地驕傲。



黃縣長今(29)日視察後表示，位於長濱鄉的八仙洞是百萬年前形成的海蝕洞穴，民國五十七年間由當時台灣大學考古隊教授宋文薰帶隊挖掘，發現洞穴堆積底層有豐富的舊石器時代文物，為目前臺灣年代最久遠的史前遺址，距今近約三萬年前，民國七十七年列為一級古蹟，九十五年經中央指定為國定遺址。



八仙洞考古遺址不僅值得重視，也應該正視考古遺址被占用的問題。所以在我上任瞭解問題後，就責成文化處必須積極處理占用的事，縣府從民國100-106年來逐步解決八仙洞考古遺址長期占用問題，經多次的協商到訴訟，已清理完成地藏洞、海雷洞、永安洞、觀音洞、靈岩洞，並在106年12月6日將最後一個被占用的洞穴(潮音洞)拆除清理完竣。



今年縣府也向中央提出了「國定八仙洞遺址建設國際級遺址公園暨再現臺灣史前現場計畫」的前瞻計畫，在月初，文化部文化資產局也來實際場勘與聽取計畫簡報。八仙洞遺址是國定考古遺址，不論在考古遺址規劃、經費編列及部門層級上都應該有它的高度與視野，由中央來統籌規劃是比較合適的。未來我們可以想像國定八仙洞遺址應該是一個具有考古、觀光、休閒、展示與教育的功能，它不僅是一座考古遺址公園，它更可以成為一座戶外無牆博物館。

