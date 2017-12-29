蔡英文年終談話：國防預算逐年提升

（台灣英文新聞／鄧佩儒 桃園採訪報導）總統府今（29）日下午於桃園國家中山科學研究院舉行年終媒體茶敘，總統蔡英文於致詞時重申國防自主的決心，並且表示國防預算將逐年提升。

今日媒體茶敘於下午三點正式開始，然而大批國內外記者於中午時分便抵達中科院，參加由府方安排的研發展示館導覽行程，其用意不外乎是要透過媒體，向台灣民眾及海外各界，展現台灣國防科技的研發成果。

而蔡總統在年終談話的一開始，便指出中科院是台灣國防科技的重鎮，在這裡舉辦年終媒體茶敘，是要凸顯政府強調國防自主，捍衛台灣民主的雙重決心。

蔡總統表示，接下來「政府每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長；『國防自主』不會是口號，它是我們每天全力實踐的工作。」

而針對媒體詢問政府未來是否還會向美國購買軍備，蔡總統表達持續向美方軍購的可能性；她指出，「政府正為現在國家的防衛能量進行盤點，也確實在內部討論下一個階段軍購需要的項目，等備齊後會再跟美方討論。」

另外，針對中國近期軍事活動頻繁，時有軍機軍艦近台消息傳出，蔡總統重申維持現狀的立場，並指出「兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在國民黨威權時代，不相往來的老路。」

至於被問及是否擔心中國武力犯台，蔡總統表示，兩岸情勢牽動的不是只有台海，而是整個東亞，中國當局若是作為理性的決策者，就不會在此時選擇對台動武。

蔡總統也表示，台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障；而身為總統，「我有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定。」

今日出席媒體茶敘的官員還包括副總統陳建仁、秘書長吳釗燮、副秘書長劉建忻及姚人多。