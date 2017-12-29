與勞工關係因勞基法修法生變 蔡英文：不能用一個修法定論

（台灣英文新聞／鄧佩儒 桃園採訪報導）總統蔡英文今（29）日下午於桃園國家中山科學研究院舉行年終媒體茶敘，針對媒體提問《勞動基準法》修正草案引起勞工的反彈，是否改變民進黨與勞工的關係，甚至影響明年的直轄市及縣市長選舉，蔡總統回應時，強調執政團隊相較於前朝政府，依舊是非常盡力照顧勞工，因此不能以一次修法引起的問題，來定位執政黨與勞工的關係。

今日媒體茶敘由副總統陳建仁先行致詞，蔡總統接後發表談話，其中蔡總統向年輕人喊話，表示明（2018）年，行政團隊將全力以赴，改善年輕人工作低薪的問題，不過談話中並未提及勞基法修正草案引起勞工，其中不乏年輕人，相當不滿一事。

而稍後《上報》記者，言情激動地質問蔡總統要如何面對，在執政黨強行通過勞基法修法，民進黨與勞工之間的關係可能會生變，以及明年直轄市及縣市長大選，勞工選票可能會流失的問題。

蔡總統強調，執政黨還是「非常非常地盡力」地照顧勞工朋友，她指出，民進黨再次執政後的兩次修法，不僅確立了週休二日，也將加班費提高，並且在這兩年之內，已將基本工資調整將近兩千元，這接近國民黨執政八年的水準。

蔡總統指出，改善勞動條件是全面性的問題，政府會持續尋找調漲基本工資的空間，在就業方面，也會致力於創造比較高級的就業機會。

蔡總統接著說，政府持續在改善勞工朋友就業條件，「如果我們以一次修法引起的問題，來定位民進黨跟勞工之間關係的翻轉，我覺得有點不公允。」

最後，蔡總統指出，勞基法修正草案引起各方不同的意見，也造成很多人對政府不諒解，不過草案現在仍在立法院協商中，「希望大家可以好好坐下來談，談出一個大家可以接受方法。」

然而，民進黨先前也已多次表示，勞基法修正草案的協商期將在明年一月初結束，而在一月底前立法院臨時會期間，民進黨將力拼通過勞基法修法。