期交所2018年第1季五大交易獎勵活動，鳴槍起跑！

新春初始，臺灣期貨交易所(以下稱期交所)即積極開創新局，自即日起舉辦涵蓋全市場、全商品的五大交易獎勵活動，期使交易人踴躍參與臺灣期貨市場交易，並鼓勵期貨業者及從業人員推廣期交所所有商品，推動臺灣期貨市場107年再創交易高峰。

期交所107年第1季舉辦包括「期貨經紀商及期貨交易輔助人」、「法人機構」、「夜盤交易」、「匯率期貨」及「國外指數期貨」等共五項交易獎勵活動，獎勵內容依對象說明如下：

一、自然人

1.夜盤獎勵：每月每成交1,000口、5,000口，可分別獲得「月月抽加碼獎」、「月月抽爭霸獎」之抽獎機會，中獎者各可獲得2萬元、5萬元獎金。總計有33個中獎名額。

2.匯率期貨獎勵：每月交易前200名者，可獲全家便利商店100元購物金。另每成交達一定口數，可獲1次iPad Pro或iPhone X之抽獎機會，每月共計4名。總計有612個中獎名額。

3.國外指數期貨獎勵：依商品別每成交達一定口數，可獲1次3千元獎金或iPhone X之抽獎機會，每月共計32名。總計有96個中獎名額。

二、法人機構(含期貨自營商)

1.獎勵標的：包含國內股價指數期貨、臺指選擇權、股票期貨、ETF期貨、ETF選擇權、匯率類商品、國外指數類商品及黃金類商品。

2.獎勵方式：當月交易獎勵標的之日盤、夜盤日均量達所訂標準者，分別給予手續費折減獎勵。另為鼓勵參與夜盤交易，夜盤占日盤之日均量達一定比率者，再進一步提供日盤進階折減誘因。

三、期貨經紀商及期貨交易輔助人

1.日盤獎勵：各期貨經紀商及期貨交易輔助人當月日盤日均量與活動基期(106年全年)日盤日均量相較，成長達2%以上者，依日盤月交易總量給予手續費折減5%~16%之獎勵。

2.夜盤獎勵：

(1)各FCM及IB當月夜盤日均量與活動基期(106年7至12月)夜盤日均量相較，成長達2%以上者，依夜盤月交易總量給予手續費折減5%~25%之獎勵。

(2)另為鼓勵從業人員積極推廣夜盤交易，亦針對夜盤交易量前12名之期貨經紀商業務員、前50名之期貨交易輔助人分公司經理人及業務員設有相關獎項。

3.匯率期貨獎勵：當月各期貨經紀商(含所屬期貨交易輔助人)之交易量成長、新增實動帳戶達標準者，該公司及業務員可依獎項別獲頒不等之獎金。

4.國外指數期貨獎勵：依商品別，當月期貨經紀商(含所屬期貨交易輔助人)交易量及實動帳戶成長達標準者，該公司及業務員可依獎項別獲頒不等之獎金。

上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢，積極推廣以爭取佳績。