《與神同行》全台票房勇破5000萬  驚傳孔劉原本要接演？！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）動作特效震撼人心，催淚口碑席捲全台的年度話題韓片《與神同行》，打從上映以來，票房屢創佳績，截至昨（28）日為止，全台總票房在上映第七天正式突破5000萬元大關，繼續朝破億之路邁進。

在台韓兩地票房都告捷的同時，也傳出這部籌備期長達六年的電影，即將在2019年推出電視劇版，更驚傳劇組在2013年時，原本屬意邀請男星孔劉詮釋片中「江林」一角，也曾跟他的經紀公司積極討論此事，不過在本片導演金容華2013年確認接下導演一職之後，便屬意由曾經合作過《B咖大翻身》的河正宇來詮釋「江林」一角，最終在2015年確定由河正宇接演。

本片劇情描述金自鴻（車太鉉飾演）是個正直又盡責的消防員，卻為了拯救一個小女孩而葬身火窟。此時，來自地府的三位陰間使者出現在他面前，指引他通往死後的世界。作為19年來的第一位「模範死者」，他們告訴金自鴻，如果想要「轉世」，他就必須在七七四十九天之內，通過七場審判，如果能通過這些審判，他還能在轉世之前，託夢給在陽世的人。金自鴻非常希望能託夢給年邁的母親，於是他下定決心，一定要通過七大審判。就在金自鴻進行審判的同時，他的弟弟蘇鴻（金東昱飾演）竟在軍中服役時意外死亡。因為充滿憤怒與不甘，蘇鴻成為無法超生、徘徊在陽間的冤鬼。這個冤鬼的出現，同時震撼了死後的世界，並影響到金自鴻在陰間的審判。當江林公子來到人間調查蘇鴻冤死實情的同時，金自鴻的人生也不斷被揭露，讓他愈來愈難在審判中證明自己的清白。金自鴻最後的命運會如何？他能否還有機會託夢給母親，並成功轉世為人呢？

這股繼《屍速列車》之後，睽違已久的韓片觀影氣氛，也讓知名影評人預測本片在台灣的最終票房，不僅可以破億，更有機會邁入兩億！