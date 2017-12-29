（台灣英文新聞／ 車懿恬 綜合外電報導）「人工智慧」(artificial intelligence, AI)，是2017 年的全球焦點之一：AlphaGo在圍棋比賽中打敗世界排名第 1 的中國棋士柯潔；Libratus也在德州撲克比賽中完勝4位全球頂尖好手。這些AI發展過程中的里程碑，向世人展現了AI的大躍進，但「人有失足，馬有失蹄」，就連AI也不例外。為此，加拿大知名科技媒體《Synced》精選了2017年10件AI各種凸槌的離奇事件。

蘋果最新臉部辨識技術被面具破解

越南公司Bkav花費僅150美元成本，透過3D列印出來的塑膠、矽膠和妝容做出擬真人臉的面具，竟成功破解了蘋果（Apple）最新手機iPhone X最得意的臉部辨識技術（Face ID）解鎖功能。

Amazon Echo自行開轟趴遭鄰居報警

Amazon Echo號稱功能最健全的智慧型喇叭，但卻在德國鬧出笑話。一名德國人外出時，Echo竟意外地自行啟動，在半夜播放高分貝音樂吵得鄰居不得安寧。鄰居報警後，警察破門而入才把惱人的Echo關閉。為防止小偷，警察還替屋主換了門鎖，屋主返家後，第一時間還進不了家門。

臉書聊天機器人竟開始對話起來

今年7 月，兩個臉書聊天機器人（chatbot）竟然開始用人類無法理解的語言對話，外界以為機器人發展出屬於自己的語言，然而臉書公司卻表示，這僅為程式語法檢查的而已。

自駕公車第一天上路就出車禍

一輛自駕車 11 月在拉斯維加斯上路第一天，短短兩小時內就與一輛貨車發生擦撞，所幸乘客皆無大礙。雖然就當時情況而言，錯並不在自駕公車，是卡車司機追撞自駕公車，但當時目睹車禍的乘客，抱怨這輛公車的自駕系統反應不夠靈敏，絲毫不自覺要閃避危險。

Google Allo竟然歧視伊斯蘭教徒

美國 CNN 的一名員工表示，自己曾在通訊軟體Google Allo上使用了一個手槍的表情符號，結果對話視窗竟然出現戴頭巾人的表情符號的建議。這完全就是對伊斯蘭教徒的歧視與偏見。為此，Google出面道歉，並保證已經處理好相關問題。

雙胞胎破解HSBC語音安全辨識系統

匯豐銀行（HSBC）所使用的語音辨識功能，是一個AI安全系統，可以讓客戶透過語音指令登入銀行帳戶。儘管HSBC對該功能感到相當得意，稱其與指紋辨識同樣安全。然而，一名 BBC 記者的實驗，卻重重打臉HSBC。該名記者的雙胞胎兄弟，能夠透過模仿該記者的聲音，順利登入其帳戶。這個實驗嘗試了7次才成功，結果HSBC的因應之道竟然是新增嘗試登入失敗3次，即上鎖帳戶的功能。

Google AI將來福槍誤認為直升機

為了測試Google AI系統，麻省理工學院的一個研究團隊在來福槍照片上稍稍動了手腳。 Google 的雲端視覺分析服務（Google Cloud Vision API）竟因此將照片中的來福槍誤認為直升機。​

自駕車只看得懂「最標準」的交通號誌

研究人員發現，若是在交通號誌稍做「加工」，例如在停車標誌上貼黏「愛」（love）和「恨」（hate）的字樣，將導致自駕車的機器學習系統，把停車標誌誤認為「速限 45 公里」的標誌，屢試不爽。

AI對「顏色」的美感似乎非常「另類」

電子學習研發人員Janelle Shan開發了一款神經網路軟體，希望能藉此替油漆的新顏色想出「恰如其色」的名稱。實驗結果卻令人啼笑皆非。例如，該軟體會把天空藍命名為毛髮灰；把深綠色命名為蒸氣棕。

Alexa變成要付費的「許願池」

今年1月在美國，一名小女孩在家請Amazon推出的智慧語音助理Alexa，幫她買一個價值170美元的玩具房子，Alexa立刻照辦。聖地亞哥當地電視台主播播報這則新聞時，重複說了小女孩說要買玩具屋的話，結果瞬間啟動了某些觀眾家裡的Alexa，也幫他們買了玩具房子。

2017回顧系列：「今年AI凸槌的10大蠢事」