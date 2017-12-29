中國若發生沙塵暴 跨年空污恐達橘色以上

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）周（31）日晚上即將跨年，民眾除了關心天氣變化外，最在意的莫過於空氣品質。引述中央社報導，環保署監資處處長張順欽表示，甘肅一帶發生沙塵暴，有可能從31日下午到明年元旦早上對台灣產生霾害，有機會達到橘警程度，局部發生紅害情形。

報導指出，甘肅一帶入冬以來，寒冬快過一半了，仍沒下雪，這對沙塵揚起會產生很大的幫助效果，風若夠強，一吹就會揚起沙塵暴。初判跨年時空氣品質指標（AQI）有機會達到橘色以上等級，局部達到紅色等級。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，根據環保署資料顯示，31日除原有的空汙，更有隨乾冷空氣南下的境外的汙染物，範圍更擴及外島及北部、東半部，戶外活動也該有所準備；元旦當天狀況則應再留意環保署進一步發布的訊息。

天氣方面，吳德榮表示，明(30) 日晚冷空氣前緣接近，天氣轉變，北台灣轉有局部雨，氣溫逐漸下降。周(31)日水氣逐漸通過，北部有短暫雨，下午至傍晚逐漸轉乾，晚間轉為多雲；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

元旦(下周一)清晨東半部低雲多，迎曙光需要運氣，偶爾也有遇上零星短暫雨的機率。跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區的最低溫約在13、14度左右，都會區大約14、15度左右；東半部沿海元旦清晨低溫約在14至16度左右，天氣偏冷；雖稱不上非常冷，長時間在戶外，還是要穿暖一些比較妥當。

下周二至周四(2至4日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定，白天舒適，早晚偏涼；東半部有局部短暫雨。下周五(5日)前後下波鋒面及冷空氣南下。