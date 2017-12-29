臺灣唯一！葡萄園式座席設計衛武營國家藝術中心曝光

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 台北綜合報導)全國最大藝文場館衛武營國家藝術文化中心，今（29）日首度曝光，邀請高市10校音樂班師生參觀，360度的視野令師生嘖嘖稱奇。

衛武營國家藝術文化中心將於2018年10月啟用，文化部次長楊子葆、市府文化局長尹立、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、衛武營準藝術總監簡文彬、市府教育局主秘游淑惠與高市10所中小學音樂班師生，一起參訪音樂、表演廳，這是今年完工後首度曝光。

衛武營國家藝術文化中心的室內四廳院設計及功能各具特色，比如音樂廳擁有2,000座席，採葡萄園式座席設計，座椅環繞著舞台，使得聽眾能距離舞台更近，親炙指揮與演奏家的大師魅力；以及專作為小型室內樂、獨奏等表演使用的表演廳，觀眾席則採鞋盒型設計，一道矮牆由觀眾席中央畫過，將表演廳轉成動態活潑的不對稱鞋盒，提供了觀眾席前側的直接音反射。

衛武營國家藝術文化中心是全臺規模最大的藝文場館，由荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）打造，宛如音波海浪般的流線型屋頂吸引國內外目光。建築依不同表演規格打造歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳四座室內場地。

衛武營國家藝術文化中心是全臺規模最大的藝文場館，也是首座採「葡萄園」式觀眾席設計的音樂廳，廳內管風琴由德國百年歷史管風琴製造廠承製，9085支管風琴是亞洲專業表演場館中規模最大，也是音樂專家及愛好者認定最佳聲響。