公主遊輪駛入臺北國際冬季旅展 祭出旅展限定四大活動

全球最大嘉年華遊輪集團旗下亞洲第一遊輪領導品牌－公主遊輪，自2014年進入臺灣市場後連年屢創佳績，今年更首度佈局旗下三艘豪華遊輪接力來臺，包括以旗艦奢華著稱的盛世公主號、親子旅遊首選的太陽公主號，及日式精緻服務聞名的鑽石公主號，都將以基隆為母港，為臺灣民眾提供近八個月的航班服務。此次，更於2018年臺北國際冬季旅展於1/5-1/8臺北世貿一館盛大登場！

冬季旅展現場除了公主遊輪品牌攤位外，2018承包的十家旅行業者也同時設有銷售攤位，提供各種好玩又有好康的優惠與活動！

公主遊輪冬季旅展四大獨家好康：

除了在冬季旅展正式介紹「盛世、太陽、鑽石公主號」三位公主，為回饋臺灣廣大消費者，公主遊輪將在四天旅展中大方祭出四大冬季旅展限定活動：

首三日早鳥限定！限量獨家飲品搶先嚐 ：早起的鳥兒有美食！盛世公主號與台灣茶品-貢茶獨家合作的「盛世三重奏」飲品，從未在臺灣與盛世公主號以外的地方亮相！旅展首日（1/5）上午10:30在公主遊輪品牌攤位現場展演製作「盛世三重奏」，於旅展前三日(1/5-1/7)前一百名現場排隊並完成個人臉書打卡的民眾，即可獲得兌換券乙張（價值3.5美金），即可搶先品嚐盛世公主號上才有的獨家飲品。

：早起的鳥兒有美食！盛世公主號與台灣茶品-貢茶獨家合作的「盛世三重奏」飲品，從未在臺灣與盛世公主號以外的地方亮相！旅展首日（1/5）上午10:30在公主遊輪品牌攤位現場展演製作「盛世三重奏」，於旅展前三日(1/5-1/7)前一百名現場排隊並完成個人臉書打卡的民眾，即可獲得兌換券乙張（價值3.5美金），即可搶先品嚐盛世公主號上才有的獨家飲品。 每日趣味整點活動拿好康： 精心設計獨家公主拳與趣味問答，參加即送多樣公主好禮。如果想知道自己適合哪艘船，可以透過尋找命定公主小測驗了解喜好，「盛世、太陽、鑽石公主號」三艘遊輪特色讓民眾一網打盡。

精心設計獨家公主拳與趣味問答，參加即送多樣公主好禮。如果想知道自己適合哪艘船，可以透過尋找命定公主小測驗了解喜好，「盛世、太陽、鑽石公主號」三艘遊輪特色讓民眾一網打盡。 VR 實境體驗： 藉由虛擬實境技術，讓民眾可以透過VR影片感受盛世公主號上打卡熱點「海上天空步道」的經典魅力，仿佛置身凌空39公尺眺望海景。

藉由虛擬實境技術，讓民眾可以透過VR影片感受盛世公主號上打卡熱點「海上天空步道」的經典魅力，仿佛置身凌空39公尺眺望海景。 送幸運民眾登盛世公主號遊沖繩：1/5-1/8冬季旅展期間，在公主遊輪官方粉絲團按「讚」並依照現場指示留下個人資料，即有機會獲得價值超過六萬元的盛世公主號沖繩四日雙人遊，一人中獎、兩人同行！獎項將於1/8下午5點於公主遊輪官方粉絲圖公佈幸運得主。

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