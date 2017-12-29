黑心雞蛋！民眾吃了6年過期蛋品蛋液　

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）全國第二大的蛋品通路商─萇記泰安蛋品有限公司遭桃園市政府衛生局查獲，回收下游商家逾期和外表破損的蛋品，重新包裝混入新鮮蛋品或打成蛋液再販售，通路商包含全聯、大潤發等賣場，以及蛋糕店、早餐店和熱炒店，讓消費者吃下多年的黑心蛋。經桃園地檢署指揮偵辦，李姓負責人涉及詐欺取財等罪嫌，被諭令新台幣300萬元交保。

桃園市政府衛生局12月28日至萇記泰安蛋品有限公司進行稽查，查獲現場使用有效日期106年12月14日及106年12月26日的逾期雞蛋混製成液蛋，總計製成蛋白液174罐(1公斤/罐)、蛋黃液157罐(1公斤/罐)與蛋白液(10公斤/袋)20袋，共計531公斤液蛋衛生局已全數封存，並令業者暫停作業以保障民眾食品安全。

引述中央社報導，檢調人員指出，李姓負責人為減少雞蛋報廢銷毀的損失，涉及從民國100年起，一併回收通路業者即將到期或已逾期的蛋品，由員工檢視後，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期，以及15天的有效期限後，再行出貨販售。

衛生局及檢調單位追查相關製程，發現萇記泰安確有使用逾期雞蛋再製成液蛋加工，該行為已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，將依據同法第44條裁處新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰，另依據同法第52條予以沒入銷毀。衛生局現場查封相關違規成品及半成品並抽驗，全案已由桃園地檢署進行偵辦。