花蝴蝶15分鐘完成聖誕歌 賺18億版稅一輩子不愁吃穿

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導）西洋樂壇花腔天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)歌喉絕佳又會創作，推出過許多膾炙人口的經典歌曲，日前英國週報雜誌《經濟學人》報導，在瑪莉亞眾多代表作中，只花她15分鐘創作完成的聖誕節經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》，就賺進超過6000萬美元（約18億元台幣）版稅，熱播23年，幾乎可讓下半輩子不愁吃穿。

據《經濟學人(The Economist)》報導，瑪麗亞凱莉的All I Want For Christmas Is You於1994年推出，該單曲在全球銷售超過1600萬張，榮登史上暢銷單曲排行榜第11名，陸續也有不少歌手翻唱，23年來，每年聖誕假期其間，一定會聽到該曲出現在大街小巷，讓經典流傳至今。

此外，今年〈All I Want For Christmas Is You〉更在本周重新登上美國告示牌百大熱門單曲榜TOP 10，在英國單曲榜則更前進到第5名，在影音串流網站Spotify創下10億次播放數。

澳洲《每日電訊報》報導，當年僅花瑪麗亞凱莉跟作曲家Walter Afanasieff 15 分鐘，就完成這首傳唱二十載的經典聖誕歌曲的詞曲創作及編曲， 當時誰也沒想到，該曲至今為兩人賺到超過6000萬美元（約18億元台幣）版稅，每年版稅就高達7800多萬元台幣，可說是投資報酬率最高的一首歌。