花蝴蝶15分鐘完成聖誕歌 賺18億版稅一輩子不愁吃穿

(台灣英文新聞/黃慧瑜​ 綜合外電報導)西洋樂壇花腔天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)歌喉絕佳又會創作,推出過許多膾炙人口的經典歌曲,日前英國週報雜誌《經濟學人》報導,在瑪莉亞眾多代表作中,只花她15分鐘創作完成的聖誕節經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》,就賺進超過6000萬美元(約18億元台幣)版稅,熱播23年,幾乎可讓下半輩子不愁吃穿。

據《經濟學人(The Economist)》報導,瑪麗亞凱莉的All I Want For Christmas Is You於1994年推出,該單曲在全球銷售超過1600萬張,榮登史上暢銷單曲排行榜第11名,陸續也有不少歌手翻唱,23年來,每年聖誕假期其間,一定會聽到該曲出現在大街小巷,讓經典流傳至今。

此外,今年〈All I Want For Christmas Is You〉更在本周重新登上美國告示牌百大熱門單曲榜TOP 10,在英國單曲榜則更前進到第5名,在影音串流網站Spotify創下10億次播放數。

澳洲《每日電訊報》報導,當年僅花瑪麗亞凱莉跟作曲家Walter Afanasieff 15 分鐘,就完成這首傳唱二十載的經典聖誕歌曲的詞曲創作及編曲, 當時誰也沒想到,該曲至今為兩人賺到超過6000萬美元(約18億元台幣)版稅,每年版稅就高達7800多萬元台幣,可說是投資報酬率最高的一首歌。