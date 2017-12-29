2017年娛樂圈的大小事你知多少？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 台灣英文新聞幫大家整理2017年娛樂圈的精彩回顧。

娛樂圈今年 紅白事參半

今年步入紅毯的包括演員安以軒與澳門德晉集團CEO陳榮煉，歌手林宥嘉和丁文琪；坤達和金鐘視后柯佳嬿以及名模賴琳恩和陳乃榮。今年在娛樂圈也迎來了幾位巨星的寶寶，其中包括昆凌產下兒子羅密歐；Ella產下勁寶；主持人謝怡芬(Janet)懷胎41週喜獲男娃；賈靜雯與修杰楷迎接Bo妞。

喜事之餘，台灣綜藝天王豬哥亮在今年因大腸癌併發肝衰竭逝世過世，讓世界「看見台灣」的齊柏林墜機讓大家無限惋惜。與齊柏林同機的助手陳冠齊與機師張志光也都當場過世，震驚全台。

口角是非多 冤家結難解

名嘴徐乃麟在錄製節目時《天才衝衝衝》以連串髒話飆罵唐從聖，遭一名燈光師側錄並將影片流出，引發外界嘩然和指責。此外，歌手王心凌與姚元浩協議分手，又爆出私密照事件；郭書瑤與金陽分手後被拍到與她一起參與偶像劇《稍息立正我愛你》的演員以綸在首爾東大門牽手逛街；宋芸樺坦承6年情斷台大田徑隊隊長吳易穎、小嫻與何守正婚變。

新專輯發行 演唱會爆滿

今年在台灣娛樂圈也有不少歌手推出新專輯，包括五月天。五月天「Life人生無限公司」也在桃園國際棒球場連唱11場，從12月23日唱到2018年1月7日，一連11場。周杰倫睽違四年，今年再度站上小巨蛋連場4天《地表最強》演唱會。

很多歌手也在今年發行新專輯，包括張惠妹《偷故事的人》、楊丞琳《青春住了誰》。