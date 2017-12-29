〈時評〉勞工大遊行談低薪

2017年台灣第一大事應該是勞基法的修正案，從年初開始推動一例一休，到年底仍爭議不休。因為新任行政院長賴清德9月份上台後，開始因應企業界的要求，要修改一例一休不合理、沒有彈性的部分。

賴院長也因此落得民調低落，尤其在年末的最後一個星期日（12月24日）還出現了反對修改一例一休條款的勞工大遊行。這與2000年首次政黨輪替後，陳水扁政府宣佈廢核四政策，後來在立法院臨時會院會決議壓力下，核四續建復工一樣，是一件國家重大政策反覆的大事。只是，當時核電議題是迫於反對黨多於執政黨的國會政治實力。而這次是民進黨在國會過半，一例一休的勞基法修正案，自去年底主動提出立法以及現在的再修正，只證明蔡英文政府對於勞工政策的推動，沒有全盤考慮的一個結論。

在此勞工低薪問題敏感的時刻，蔡英文總統提到基本工資3萬元是她的夢想，此話一出馬上被國民黨人士提出，當年國民黨朱立倫主席提出基本工資3萬元時，蔡英文說如果做得到的話朱立倫可拿諾貝爾獎，如今這件事被國民黨拿來吐槽蔡總統。

賴清德院長也說要企業加薪，新進員工起薪每月3萬元，但此次遊行主布條還是痛駡他「你功德個屁」。而台積電張忠謀董事長認為起薪多少應由自由市場決定，政府不宜介入。中央銀行彭淮南總裁則認為政府應該介入拉高起薪。

30多年前 (大約是1988年)，我曾在當時《新潮流雜誌》上發表了一篇「強勁的勞工運動與環保政策、是瑞典經濟發展的基石」，內容主要是支持台灣勞工應該高薪以及環保應該優先的文章。而我這三十年來從未對勞工政策發表過任何評論，僅對環保政策發表了數百篇文章。

這幾年退休後為了推動地熱發電，組成了蘭陽地熱資源公司，我也是一位創業小公司的業主，面對所謂的員工薪資的議題，也就是勞工的議題。在艱辛創業初期拿不到任何資金之下，對於員工應該如何處理，實在是一個令人頭大的議題。雖然我自認為已經盡最大的力量，來照顧我的團隊，然而員工裡面卻也有人認為我是在剝削壓榨勞工。

而我公司的總經理則認為，我的做法幾乎是在開救濟院，原因是我們成立至今，沒有任何一毛錢的收入。因為賣一度電至少要幾億元投資，而賣地熱發電的系統，其投資額會更多。至目前還完全靠天使資金的情況之下，可以說是咬牙力掙想渡過難關的階段。

雖然很多朋友鼓勵我不要放棄，已經到了隧道的盡頭，看到亮光。但是我總是回答他們說，要游過100公尺的河面，目前可能是在50公尺，也可能是在95公尺的地方，但是如果到95公尺却沉下去，還是只有淹死的份。在這種狀況之下，對於員工是否應該要像政府所說的，明年要加薪3%呢？

上星期，我正好在摩斯漢堡等點菜的時候，聽到前面兩位顧客的對話如下：

A：我們公司年終會調薪。

B：真的嗎？調多少。

A：每月5,000元。

B：太好了。你要請客。

A：是每月調降5,000元。

B：怎麼會這樣，你們不是外國公司嗎？

A：新加坡公司在台子公司。

B：那年終呢？什麼時候領。

A：3月份領年終。我們是國外分公司，母公司是依照全球的各地的收入來調薪及決定年終。年終獎金有沒有3月份才知道。

原來我們圑隊都是吃大鍋飯，學校公務員或助理出身包括年終要領13.5個月，這種心態根深蒂固。而世界，尤其是要面對全世界競爭的外國公司，不是這樣看問題的。我終於理解到新加坡經濟為什麼會那麼強勁，因為新加坡公司有很好、很彈性的人力資源政策，也有很彈性的薪資政策。

我這半年多來，自從2017年4月份通過「101 MW利澤地熱電廠」的環評案以後，接觸到幾家新加坡公司。他們對我們利澤案徵詢並準備投資，而台灣的大公司、創投、銀行對我們案子則以「沒有國際成功案例」嗤之以鼻。因此，我不得不欽佩新加坡這個國家，比較起來台灣的政府及金融系統實在是落後太多了。真的是令我無限的感慨。

在此2017年的年終，我的覺悟是，我們的公司也要像新加坡公司一樣，要能夠有各式各樣的彈性，包括薪資。