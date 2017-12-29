〈時評〉談勞基法、工時及勞資問題

許多人現在最關心的問題：勞基法和勞資糾紛。先談談民眾最擔心的工時問題，許多人似乎害怕政府在工時方面給予資方太多的彈性，也就是給雇者一個機會在合法範圍內壓迫勞工，讓勞工過勞、休息時間過短等等。先介紹一個觀念給讀者：政府的責任是勞工工時不過高、基本休息時間獲得保障的狀況下同時要給資方彈性來調整。但政府的責任僅僅是給予基本保障(目前政府是提出就算是例外，輪班間隔時間也不能低於8小時，加班單月上限54小時) ，這已符合基本保障了。

確實有可能有資方利用勞基法漏洞(如加班一個月可達上限)來逼迫勞工，但倘若如此，勞工該怎麼做呢? 向政府抗議? 請讀者以邏輯思考一下，為什麼在政府已立法的狀況下受資方剝奪休息時間是找政府抗議呢？不是應該自行告發資方，自行罷工，才有機會採取行動嗎？自己要站出來，讓其他員工知道這是惡劣的資方，並以罷工的方式，自行迫使資方改變。政府有責任留一些空間給資方，不可能讓每個人滿意，而且也已立法來保確一些基本措施了。所以民眾要自己採取行動，保障自己的權益。

勞資糾紛：不論你在這件事上抱持著什麼樣的意見，大多數的人應該都會同意勞工想要更低的工時、更高的薪資，而資方則其相反。這裡，希望讀者能夠暫時撇開自己的意見，去想一想: 那麼其他國家的資方也都是利用盡可能低薪、盡可能高工時的方式來進步嗎?

看看歐洲的進步國家好了，荷蘭是歐洲工時最低的國家，這有使它無法進步或薪資低嗎? 它的工時平均大約是一個禮拜29小時，但是這未使他們的勞工懶散，反而，他們是世界上最進步的國家之一。或看看丹麥和挪威，一個禮拜工時平均是33小時。以上這些國家卻比台灣要更有創意、薪資更高。由這些例子可見：高工時的高壓環境是無法培養有創意的人才的，那該怎麽解決這個問題呢？

首先，教育必需改變，在考試、成績第一的教育環境下，台灣的學生只會照著標準答案作答。導致他們為了考好分數只會死背考古題，如果不給他們一個標準答案，要他們自己思考的話，就什麼都不會。考試不應該如此頻繁，在教育中佔這麼重要的位置。在職場的世界裡，雇者需要的是有能力(所謂一技之長) 的人。以未來的趨勢來說，重複且只會照已定流程行事的人可以很快的被機器取代，機器最會背考題和答案了。現實工作環境沒有這麼多答案，而是時常需要應變能力和創新，創意即將變更加重要。因為人類智慧可貴之處就在此，台灣如果想要進步，要認知這件事：工時高、薪資低不是永久的解決方案。

（作者吳雋音，台北市大同高中國中部 ）