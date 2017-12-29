2017回顧系列：Forbes「今年最佳12部電影」，你看了嗎?

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合外電報導）又到了年末回顧今年的時刻。美國商業雜誌《富比士》(Forbes)替全球影迷精挑細選出今年最值得一看的12部電影。我們快來看看有哪些電影雀屏中選吧！

《愛情昏迷中》(The Big Sick)

榮獲國際權威影評爛番茄98%與IMDB 8.1分高度評價的《愛情昏迷中》，是一部由真實故事改編的美國愛情喜劇。此為導演麥可休瓦特(Michael Showalter) 第三部電影長片作品。故事敘述來自巴基斯坦傳統家庭的庫梅爾，在紐約邂逅天真爛漫的艾蜜莉。兩人擦出愛的火花後，遇上保守家庭的文化挑戰為整部電影的主軸。導演全程以幽默輕鬆的手法表達沉重的文化衝突故事，而受到觀眾青睞。

《敦克爾克大行動》(Dunkirk)

《敦克爾克大行動》係英國導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)，所執導的第2部以二次大戰為題材的戰爭片。該片敘述英國、法國與比利時的聯合軍隊，被敵軍在海上團團包圍，背水一戰，殺出重圍的真實情節。這也改寫了二戰的結局。此片吸引觀眾的另一亮點為「超強卡司」，包括《全面啟動》湯姆哈迪(Tom Hardy)外、《間諜橋》馬克瑞蘭斯（Mark Rylance）等。

《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）

繼2015 年大作《夜晚還年輕》（Tangerine）後，美國新銳導演西恩貝克（Sean Baker），今年以最新作品《歡迎光臨奇幻城堡》向影迷致意。本片故事發生在佛羅里達奧蘭多迪士尼樂園外的公路旁，以小女孩的天真樂觀的視角，替成人世界的殘酷現實灑進溫暖和煦的陽光。

《老娘叫譚雅》（I, Tonya）

本部電影改編自美國前花式溜冰好手譚雅哈丁 ( Tonya Harding ) 的真實醜聞事件。對溜冰天賦異秉，獲獎無數的譚雅，生活卻相當坎坷。譚雅從小父母離異，一手被嚴厲冷酷的媽媽帶大，長大後又嫁給一個會家暴的丈夫。譚雅一直在逆境中努力，越挫越勇，巔峰時期更是1992年與1994年的冬季奧運，女子單人花式溜冰的國家代表選手。然而，1994年冬季奧運前夕，譚雅被取消奪牌資格，只因其前夫涉嫌攻擊另一位選手南茜克里根 ( Nancy Kerrigan )，譚雅被懷疑為共犯。溜冰生涯被毀掉後，譚雅轉往拳擊與摔角運動發展，但卻不順遂，後離奇轉型為藝人，並在一專業摔跤表演上現身...。

《淑女鳥》(Lady Bird)

《淑女鳥》獲得「爛番茄」有史以來最高評價，在IMBD更是有8.6的超級高分。本片為美國影壇才女葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)所編導的一部青春悲喜劇。葛莉塔潔薇找來好萊塢新生代圈中最具潛力的男女演員主演，詮釋一個女高中生在加州的最後一年高中生涯所發生的青春故事。

《母親！》(Mother!)

本片由以《黑天鵝》入圍2010年，奧斯卡最佳導演的戴倫亞洛諾夫斯基(Darren Aronofsky)所執導，是一部心理恐怖驚悚片。哈維爾巴登(Javier Bardem) 飾演一名詩人，與珍妮佛·勞倫斯所飾演的妻子原本過著寧靜的鄉郊生活，但當一對陌生夫婦到訪後，詭異事件層出不窮。已懷胎的妻子身心靈飽受折磨，夫妻關係也急轉直下。

《無路可退》（Only the Brave）

《無路可退》改編自2013年美國亞歷桑納州亞內爾山（Yarnell Hill）的森林大火真實事件，由導演喬瑟夫柯辛斯基(Joseph Kosinski)執導而成。該起森林大火事件因消防隊隊長與隊友之間共患難的真情故事，而受到國際關注。本片故事圍繞在消防隊隊長艾力克馬許（Eric Marsh）和唯一的森林大火生還者布蘭登麥當納（Brendan McDonough）之間，描述消防隊嚴格的訓練、隊友共患難的情誼。

《郵報：密戰》（The Post）

本片為美國歷史的劇情電影，由大導演史蒂芬史匹柏(Steven Allan Spielberg)執導，莉茲漢娜（Liz Hannah）與喬許辛格(Josh Singer)共同編劇。男女主角更是請來超級大咖梅莉史翠普(Meryl Streep)與湯姆漢克斯(Tom Hanks)等人主演。劇情核心為一份1971年，華盛頓郵報(Washington Post)揭露美國國防部關於越戰的機密文件(又稱五角大廈文件)，敘述當時政府保密行動與媒體報導衝突的過程。

《水底情深》(The Shape of Water)

金獎影后莎莉霍金斯(Sally Cecilia Hawkins)挑戰由吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)執導的美國奇幻愛情童話。故事敘述在冷戰期間，在美國政府秘密實驗室工作的一名啞巴女性艾莉莎，愛上了關在水箱中的神秘兩棲生物。然而，艾莉莎卻沒料到該生物的背後藏著不可告人的秘密。

《STAR WARS：最後的絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)

《STAR WARS：最後的絕地武士》是一部於史詩太空歌劇科幻片，由雷恩強生（Rian Craig Johnson)擔任導演和編劇。本片是《星際大戰》系列電影的第八部作品，也是2015年電影《STAR WARS：原力覺醒》的續集。故事延續《STAR WARS：原力覺醒》之後的精采發展，由華特迪士尼影業、盧卡斯影業共同製作。

《神力女超人》（Wonder Woman）

想必小編不用提，網友們也猜到這一部電影會榮登今年度的最佳電影排行榜。動作冒險鉅片《神力女超人》，是少數皆受廣大男女觀眾喜歡的美國英雄片。本片在今夏隆重上映後，創下全球票房佳績。故事敘述由蓋兒加朵(Gal Gadot)飾演的亞馬遜族公主戴安娜，為正義挺身而出，投身一場世界大戰，並因此發現自己擁有超能力她與生俱來的使命。

《逃出絕命鎮》(Get Out)

《逃出絕命鎮》為環球影業今年推出的懸疑恐怖片。說到導演喬登皮爾(Jordan Peele)，多數人可能會馬上聯想到他的知名喜劇作品《阿奇與阿皮》(Key and Peele)，並肯定他的喜劇編劇才華。但其實，喬登皮爾也是一為恐怖片的愛好者，《逃出絕命鎮》即為他首部嘗試執導的恐怖片。劇情描述一名非裔男生，一日至他的白人女友家拜訪，卻經歷了一場讓他魂飛魄散的種族噩夢。