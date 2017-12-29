蘇格蘭湖妖「火焰貝」數量上億研究人員興奮

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 英國赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）與2名蘇格蘭政府人員日前前往卡倫湖（Loch Carron）進行研究，意外發現湖底有為數眾多的火焰貝，數量估計多達2.5億隻並分布在185平方公里的範圍。這是繼2012年，在阿爾舍湖（Loch Alsh）發現的1億隻，還要多2.5倍。

赫瑞瓦特大學的生命與地球科學研究所（Heriot-Watt University's Institute of Life & Earth Sciences）Dan Harries博士表示，這是一個奇妙的發現。

蘇格蘭政府亦表示將採取相關行動，讓卡倫湖轉列為海洋保護區（Marine Protected Areas，簡稱MPA），為火焰貝提供「永續性海洋保護區」。

綜合外媒報導，名為「火焰貝」（Flame Shell，學名Limaria hians）的美麗軟體生物分布在太平洋、加勒比海地區、屬於殼綱的狐蛤科動物。牠擁有多條橙紅色觸鬚，在海中搖曳如同火焰一般，因而得名火焰貝或閃電貝。

由於棲息地非常容易遭人類破壞，近年來數量有下降的趨勢，這次發現為數眾多的火焰貝令研究人員相當興奮。因為，這個物種不是單一生活的物種，牠的棲息地可以容許其他生物一同棲身，可以說是確保生物多樣性的物種。為了保護牠們的棲息地，已經被當地政府管制2年的卡倫湖海洋保護區域，有望轉列為「永續性海洋保護區」，以維護湖泊中所蘊藏的豐富生物資源。