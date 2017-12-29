想出國的人看這裡　2018年必去的國家

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 想出國卻不知道要去哪裡嗎？孤獨星球出版社(Lonely Planet Publications)整理了2018年10大最值得一去的國家。

1.智利共和國(西班牙語：República de Chile）

位於南美洲的一個國家，西和南瀕太平洋，北靠秘魯，東鄰玻利維亞和阿根廷。為南美洲國家聯盟的成員國，在南美洲與阿根廷及巴西並列為ABC強國。

由於地處美洲大陸的最南端，與南極洲隔海相望，智利人常稱自己的國家為「天涯之國」。智利擁有非常豐富的礦產資源、也是世界上銅礦資源最豐富的國家，又是世界上產銅和出口銅最多的國家，享有「銅礦王國」之美譽。

圖片來源: 維基百科

2. 南韓釜山

釜山是一個海港城市，可以在那裡感受到韓國第一大港口城市的美麗風光。

圖片來源：梁瑜倩

3. 葡萄牙

來到葡萄牙，一定要去里斯本(Lisbon)。里斯本是葡萄牙的首都以及最大的城市. 大家可以去Cascais海灘曬太陽看夕陽。

圖片來源：KKDAY

圖片來源: KKDAY

4. 吉布提共和國

位於非洲東北部亞丁灣西岸的國家，北與厄立特里亞為鄰，西部、西南及南部與埃塞俄比亞毗連，東南同索馬里接壤，東北隔著紅海的曼德海峽和葉門相望。

圖片來源: 維基百科

5. 紐西蘭

這是好多愛旅行的人的夢想清單之一的國家。 紐西蘭由北島、南島兩大島嶼組成，以庫克海峽為分界，因其特殊的地理位置，讓紐西然擁有渾然天成的美麗景緻、特殊物種，峽灣、冰河、石灰岩洞穴、氣勢磅礴的瀑布都可以在紐西蘭看見。大家可以到電影裡的魔幻世界，哈比村 (Matamata Hobbiton)。

此外你也可以到教堂海邊(Cathedral Cove)去看天然的海蝕洞。

圖片來源： KKDAY

圖片來源： KKDAY

6. 馬爾他島

位於義大利西西里島的西南方，是地中海上的一個迷你島國。如果你到馬爾他島，一定要到Valletta舊城街道上走一走。

圖片來源：梁瑜倩

7. 喬治亞

喬治亞位於亞洲和歐洲的中間的南高加索山區，全境三分之二的山地​。它的首都第比利斯是一個多文化多民族交融的地方，而老城區就是一個縮影。在這裡你可以看到始建於一九零四年的猶太教堂​。 猶太教堂有波斯傳統信仰瑣羅亞斯德的拜火教神廟， 爬上山腰還可以看到始建於公元四世紀的波斯衛城。

圖片來源： KKDAY

8. 模里西斯

模里西斯是海島中人文氣息較濃的一個島。它不僅擁有和馬爾地夫、塞席爾一樣的碧海藍天，還有豐富的人文、宗教特色。模里西斯折射出印度、非洲、歐洲、中國和中東等不同國家和地區的文化。位於印度洋西南部的火山島嶼，除了南部一小段海岸線外，整個島幾乎都被珊瑚礁擁抱著，海浪被珊瑚礁擋在了幾十米外，使得模里西斯的海岸有著特別絶世迷人的沙灘和美不勝收的大海。

圖片來源： KKDAY

9. 中國

中國那麼大，該到哪裡去呢？聞名全世界的萬里長城，英文名有著The Great Wall of China。萬里長城橫跨了中國15個不同縣市自治區，全長21,196公里。此外，我們也可以到北京故宮，它作為世界第一大保存完好的古代宮殿建築群，裡面藏有百萬件珍貴的文物，是中國歷代24位皇帝的居所，也是中國的第一大標誌之一。許多中國電視劇以紫禁城為主要的拍攝場地。

圖片來源： 梁瑜倩

10. 南非

有目不暇給自然美景和豐富多彩的文化、全球氣候最為舒適宜人城市之一的開普敦、有世界上最大的產金中心約翰內斯堡，有世界盃熱情籠罩的德班，有完全歐化的「花園城市」比勒陀利亞，你還不去南非看一看嗎？南非為地中海式氣候，一年四季都適合旅遊，全年都有好天氣，冬天也有溫暖的陽光，是全世界日照時數最多的國家之一。在南非也可以看得到企鵝喔。

圖片來源：梁瑜倩