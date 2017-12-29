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【網紅16天】雙面貓咪Bettie Bee　當天使去了

這隻小貓「Bettie Bee」一出生就有3隻眼睛，2個嘴巴和2個鼻子，這可能是因為牠罹患相當罕見的先天性臉部畸形（Craniofacial Duplication）​。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2017/12/29 15:36

翻攝「Bettie Bee」臉書

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）今年12月12日出生在南非的小虎斑貓「Bettie Bee」，在人間當了16天網紅之後，不幸去世！

據澳洲《每日郵報》報導，這隻小貓「Bettie Bee」一出生就有3隻眼睛，2個嘴巴和2個鼻子，這可能是因為牠罹患相當罕見的先天性臉部畸形（Craniofacial Duplication）​。

報導中說，一開始就有獸醫建議將牠「安樂死」，但牠的主人因為具有豐富的照護經驗，認為「Bettie Bee」很活躍，「似乎有強烈的生存意願」，因此「想給牠一個機會」。

由於「Bettie Bee」的兩張嘴巴都可通向腸胃，因此每隔2個半小時就主人就會用管子餵食1次。主人前幾天還說「到目前為止，牠做得很棒，像任何正常的小貓一樣天天有進步。除了需要用管子灌食之外，牠跟正常的小貓沒什麼兩樣」。

這種被稱為「Janus cat」的雙面貓非常罕見，壽命通常也很短，但也有一隻比較長壽的公貓「 Frankenlouie」活到15歲。「Bettie Bee」的照顧者原本希望這隻母貓能健健康康一直活下去，可惜事與願違。

「Bettie Bee」臉書的粉絲專頁，有超過5萬人關注！​負責照顧牠的主人，台灣時間今(29)日下午1時30分左右，在臉書po文說

​Bettie Bee 當天使去了

我帶牠到獸醫那兒，希望能讓牠沒有痛苦地離開

我心裡非常難過

她原本狀況很好

直到兩天前突然罹患肺炎

我們推測是喝奶的時候不小心

讓牛奶進入肺部所導致

看她痛苦掙扎的樣子

我告訴自己，絕不要讓她受苦

過去16天我和她都盡力了

如果能夠重來，​我還是一樣

希望給她活下去的機會

只可惜事與願違

謝謝大家16天來對她的關心鼓勵與祈禱

我會在一兩天內，​關閉這個臉書專頁

 
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南非
雙面貓
Janus cat
先天性臉部畸形

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