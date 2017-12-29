不靠人數規模   2017全球抗議照如何渲染情緒？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）公共廣場、機場、足球場、國會大廈……，這些地點都不約而同成為2017年抗議事件的最前線。

年末，美媒Quartz回顧今(2017)年世界各地發生的大型抗議事件，這些事件都有可能成為改變歷史的決定性時刻。今年初，群眾聚集美國機場抗議川普對穆斯林居民的旅遊禁令；9月，多位美式足球聯盟球員在比賽前奏國歌的環節下跪，抗議種族不公。在委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)和西班牙巴塞隆納街道上，擠滿大批反政府示威的民眾；在華府也出現女性示威大遊行。

這些活動中，攝影師該如何紀錄抗議活動的大型規模，同時又凸顯現場感染人心的氛圍？Getty Images的編輯主任Pancho Bernasconi表示，光只有紀錄活動事件是不夠的，攝影師需要有「視覺上的同理心」以展現群眾行為下的活力。

他說明，「你不需要一張照片來證明『攝影師就在現場』」，「最好的照片是要有層次的。你能在照片中看到多層次的人群、並感受到他們的情緒。」

過去幾年的抗議事件照片通常聚焦在巨大的人數規模，但今年，更細微、親密的特寫鏡頭會比群眾攝影更令人印象深刻。

下面幾張照片展現了在某些具豐富張力的時刻，群眾示威活動所帶來的渲染力，當媒體、社群和娛樂活動都已逐漸數位化，真實世界的人們群聚能帶來更真誠的革命情感；畢竟10萬則Twitter轉推或請願的活動可能容易被忽視，但一大群人們上街卻是真真切切、不可否認的事實。

祕魯民眾12月28日上街抗議現任總統赦免前總統藤森謙也（Alberto Fujimori），認為這是項政治的黑箱交易。(圖片來源：AP)

巴勒斯坦伊斯蘭教民眾12月22日手持國旗，在加薩走廊遊行，抗議美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都。(圖片來源：AP)

今年1月底民眾聚集紐約甘迺迪機場外圍，抗議川普對穆斯林居民祭出旅遊禁令。(圖片來源：維基百科)

今年8月在美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮(Charlottesville)，擁護白人至上主義與納粹份子群眾和反對者爆發激烈衝突。(圖片來源：Flickr)