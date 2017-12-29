明年起   美國國會圖書館只保存有新聞價值Twitter發文

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）26日美國國會圖書館(Library of Congress)發布聲明表示，從明(2018)年1月1日起，國會圖書館將只保存有新聞價值的Twitter發文。

美媒Quartz報導，自Twitter於2006年成立以來，美國國會圖書館都會保存每一則公開的Twitter發文，但它們表示，「12月31日之後，圖書館仍會繼續向Twitter詢求公開發文，但會開始有條件篩選」，「基本上只會收集和保存主題性或活動性發文，例如選舉有關活動，或與現行國家利益有關的主題發文，如公共政策類。」

2012年Twitter給國會圖書館一份所有發文的備份資料，承諾未來也將繼續這麼做，以利圖書館保存資料，但如今它婉拒了Twitter這份「慷慨大禮」，這有關於Twitter上雙重帳號與每月3億3,000萬活躍用戶的資料。

其實過去12年的資料，國會圖書館都還沒公開，並一再重申並未擬定公開時程；但美媒Quartz表示，很慶幸圖書館保留下這些過往訊息，諸如一些冒犯言論或深入研究過後的發文等。

而美國民眾還有四天可以在自己的Twitter上發文，替自己的言論留在國會圖書館內做一個歷史見證。