朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）朝鮮半島局勢緊張，不少學者憂心區域戰爭爆發。加拿大學者寇謐將指出，美國若決定對北韓出兵，可能導致中國對台灣發動攻擊，台灣安全將面臨1950年代以來的最大威脅。

國家利益（The National Interest）網站刊登寇謐將（Michael Cole）文章指出，北韓核試與洲際飛彈試射無疑將在明年繼續對東北亞區域帶來影響。如果美國決定對北韓採取軍事行動，作為北韓主要盟友與區域崛起霸權的中國將扮演關鍵角色。

長期關注兩岸問題的寇謐將指出，一旦美國決定出兵北韓，屆時將是台灣生存最關鍵時期，因為北京極可能趁著美國將焦點放在北韓之際，對台發動攻擊。不幸的是，和1950年韓戰與1995、1996年台海危機不同，美國這次可能不會派出第七艦隊協防台灣。

他指出，如果北韓與台海同時發生衝突，對美軍而言將是一大挑戰。俄羅斯也可能會和中國一樣，在像是烏克蘭的自家後院發動攻擊，屆時華府將被迫面對3個地區同時發生衝突的困境。

寇謐將指出，過去幾個月來，中共解放軍繞台行動是中國釋放出的強大訊息，也是對美軍的一項警告，若是美國決定對平壤採取軍事行動，將導致中國在其他地區進行報復。

寇謐將表示，北京可能會將針對台灣的行動視為單純「防禦性」措施，以因應美國在區域的侵略行為。若是美軍對北韓成功發動攻擊，美軍與其盟友佔領朝鮮半島北部，中國這可能將此視為進一步遏制中國。為了避免遭到遏制，北京可能會採取行動，台灣就成了合理的選項。

他指出，若北韓被美軍及其盟友拿下，中國在解放軍內部與民族主義日益高漲的中國民眾心中的聲譽將受到嚴重損害，這也為北京在戰區外採取其他行動創造額外動力。鑑於台灣是中共所謂「中國偉大復興」一部分的獨特地位，在美國推翻北京盟友的同時採取行動，對中國來說十分誘人。

寇謐將表示，不論是從歷史、從中國的不滿、國內壓力或是區域權力平衡、中國擔憂遭到遏制的角度分析，若是朝鮮半島出現軍事衝突，台灣將面對1950年代以來安全最受威脅的時期。如果美國真的決定對平壤發動攻擊，應當向包括台灣在內的區域盟友說明意圖，也應當採取必要預防措施，防止中國採取報復行動。

他指出，若是台灣無法獨立防禦，而美國又無法提供適當援助，區域內其他與維持現有秩序有利害關係的盟友，就應當採取行動再次讓台灣海峽「中立化」。

他也呼籲川普政府應當評估對北韓採取軍事行動的各項可能結果，對印度洋-太平洋區域穩定帶來的影響，如果造成中國對台灣發動軍事行動，對北韓的勝利代價高昂。1061229