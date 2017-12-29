蠶絲被選購小撇步：光澤度、點火燒、聞聞看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）蠶絲被具備冬暖夏涼的特點，質地又輕、軟特別適合老人，而較不易引起過敏的特性，適合家中有過敏兒的家庭。但近來有不肖網路商家魚目混珠，假借養蠶國寶大師名義，詐騙消費者以超低價銷售蠶絲被。農委會為避免民眾上當，提供幾個辨識蠶絲簡單的方法。

農委會表示，蠶絲得來不易，製成蠶絲被價位自然不低，低價蠶絲被可能混摻化纖的成分，消費者若不瞭解蠶絲的來源，很可能花大錢卻買到贗品。農委會指出，蠶絲是蠶蛾科昆蟲變態化蛹前吐出的高分子蛋白質，經接觸空氣後形成的絲狀物，是最天然的蛋白質纖維，而蠶蛾在化蛹前要以乾淨無毒的桑葉人工飼育長達35天左右，約需2萬頭家蠶所吐的絲才能拉成一床蠶絲被，由於人力成本高加上蠶絲被取得不易，消費者更應該睜大眼睛檢視，以防被矇騙。以下是幾個辨識蠶絲最簡單的方法：

一、可以將被胎中的蠶絲纖維取出，對著燈光觀看，會有自然的光澤閃耀。

二、將蠶絲纖維點火燒，好的蠶絲不會著火，燃燒時只會冒出白煙。觀察燒完的餘燼，真蠶絲燒完後不會結團，手搓一搓就會如飛灰散落不留痕跡。

三、聞聞看，由於蠶絲的成分以蛋白質為主，點火燒的時候會有蛋白燒焦味，類似燒頭髮的味道而不是塑膠臭味。

四、參考農委會官網蠶桑主題館（https://kmweb.coa.gov.tw/subject/mp.asp?mp=142），其中有蠶絲相關認證及選購技巧。

農委會表示，常見的蠶絲纖維以家蠶絲質地較細緻，具光澤及親膚的特性，應用範圍也最廣，常作為蠶絲被、衣料及家飾等紡織素材。蠶絲纖維的多孔結構具透氣特性，可以快速地將人體汗水排出，更能感受乾爽不悶熱的舒適感，且不易起靜電，是皮膚過敏族群的最佳選擇。