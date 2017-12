不樂觀！大馬野生動物數再減少   WWF：我們失敗了

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 馬來西亞外來物種消失的數量有持續攀升的跡象,兩隻馬來熊和一隻馬來貘的死亡使動保團體的心情更加沉重。世界自然基金會表示,村民們發現馬來貘的屍體後已將牠支解。

世界自然基金會 (World Wild Fund of Nature, 簡稱WWF)表示,位於馬來西亞北方的道路,有一隻馬來貘(Tapirus indicus)與一隻馬來熊(Helarctos malayanus)在平安夜死於路上。村民們發現這兩隻動物的屍體後,已將牠們支解。

《法新社》(AFP)引述當地媒體的報導,第二隻馬來熊死亡後,也已經遭到支解並在當日送到婆羅洲島嶼上的一個砂拉越市場(marché de Sarawak)販售。

大馬世界自然基金會首席執行長迪諾(Dionysius Sharma) 悲痛表示,「儘管政府與各組織如何努力,我們再度在野生動物的保護上失敗了。」如果我們不立即採取相關措施來保護牠們,我們只能眼睜睜的看著牠們消失。

法媒《20 minutes》報導,從猩猩到穿山甲,馬來西亞雨林庇護了不少野生動物,但牠們的數量卻逐日減少。如同其他野生動物一般,牠們的生存都遭受非法盜獵與人類耕地的擴充,使得棲息地縮減、生命遭受威脅;另外還有交通道路的建設,也是逾百隻野生動物死於路上的原因之一。光是在三個月期間,在馬來西亞北方同一個路段就有兩隻大象死於路上。

根據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, 簡稱 UICN),馬來貘與馬來熊自1994年被列為「易危物種」(VU)後,UICN在2008年將兩隻野生動物的保護狀況提高的「瀕危物種」(EN),目前僅存不到2,500隻野生馬來貘。

