不樂觀！大馬野生動物數再減少   WWF：我們失敗了

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 馬來西亞外來物種消失的數量有持續攀升的跡象，兩隻馬來熊和一隻馬來貘的死亡使動保團體的心情更加沉重。世界自然基金會表示，村民們發現馬來貘的屍體後已將牠支解。

世界自然基金會 （World Wild Fund of Nature, 簡稱WWF）表示，位於馬來西亞北方的道路，有一隻馬來貘（Tapirus indicus）與一隻馬來熊（Helarctos malayanus）在平安夜死於路上。村民們發現這兩隻動物的屍體後，已將牠們支解。

《法新社》（AFP）引述當地媒體的報導，第二隻馬來熊死亡後，也已經遭到支解並在當日送到婆羅洲島嶼上的一個砂拉越市場（marché de Sarawak）販售。

大馬世界自然基金會首席執行長迪諾（Dionysius Sharma） 悲痛表示，「儘管政府與各組織如何努力，我們再度在野生動物的保護上失敗了。」如果我們不立即採取相關措施來保護牠們，我們只能眼睜睜的看著牠們消失。

法媒《20 minutes》報導，從猩猩到穿山甲，馬來西亞雨林庇護了不少野生動物，但牠們的數量卻逐日減少。如同其他野生動物一般，牠們的生存都遭受非法盜獵與人類耕地的擴充，使得棲息地縮減、生命遭受威脅；另外還有交通道路的建設，也是逾百隻野生動物死於路上的原因之一。光是在三個月期間，在馬來西亞北方同一個路段就有兩隻大象死於路上。

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根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, 簡稱 UICN），馬來貘與馬來熊自1994年被列為「易危物種」（VU）後，UICN在2008年將兩隻野生動物的保護狀況提高的「瀕危物種」（EN），目前僅存不到2,500隻野生馬來貘。

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