（台灣英文新聞／ 車懿恬 綜合外電報導）還記得不久前社群媒體散佈令人揪心的敘利亞男嬰獨眼照嗎？可愛小男嬰在一場空襲中受傷失去一隻眼睛，令人難過，但和他有相同類似遭遇的小孩還有非常多！在進入新的一年前夕，聯合國兒童基金會公布過去一年孩童飽受戰火無情攻擊的國際衝突區域，提醒世人共同努力讓無辜的孩童不受侵害。

根據聯合國兒童基金會(The United Nations Children's Fund)剛出爐的報告，全球對於保護平民等非戰鬥員的相關國際法規範，始終抱持視若無睹的態度。聯合國兒童基金會的緊急項目主任曼努爾·方丹(Manuel Fontaine)說，衝突區域的孩童，在他們的家中、學校，甚至遊樂場，都被當成攻擊的目標。

方丹又說：「這種可怕的殘暴行為，絕對不能成為新常態。」

根據《BBC》報導，該報告中列舉數個，過去一年，孩童飽受戰火無情攻擊的國際衝突區域，包括：

中非共和國(Central African Republic)：當地孩童不僅難逃被綁架、強暴、虐殺的命運，近年更是出現大量被武裝部隊「強迫性招募」的趨勢。 奈及利亞(Nigeria)與喀麥隆共和國(Republic of Cameroon)東北部：博科聖地的伊斯蘭武裝部隊，近期強迫至少135名孩童成為自殺炸彈客。光是2016年11月，就發生5起孩童炸彈客的自殺攻擊事件。 緬甸(Myanmar)：多居住於緬甸西南部若開邦的穆斯林羅興雅孩童，今年不但遭受「大量且驚人」的殘暴對待，也紛紛被迫逃離家園。 南蘇丹共和國(Republic of South Sudan)：超過1萬9千名孩童被當地武裝組織吸收，更加惡化內戰的嚴重程度。 葉門共和國( Republic of Yemen)：根據官方統計，烽火連天的葉門內戰已導致超過5千名孩童傷亡。實際孩童傷亡人數，很可能遠高於官方統計數據。 烏克蘭(Ukraine)東部：大約22萬名孩童長期飽受衝突帶來的各種威脅，包括地雷等戰爭所遺留下來，埋藏在各地的未爆裝置。

方丹指出，我們不能因為這些地區長期處於戰亂狀態，因而感到麻木、習以為常。無辜孩童在這些地區成為犧牲品的悲劇，不能成為新常態。

(南蘇丹的內戰已邁入第5年，因此傷亡的孩童人數不斷攀升。翻攝 聯合國兒童基金會官方網站)

該報告更提及，由於戰亂，使各地衝突區域的孩童深受營養不良、疾病與創傷折磨的人數，高達上百萬。

聯合國兒童基金會呼籲相關各方，遵守國際法所賦予其的相關義務，立即終止對孩童、一般公共建築（包含學校與醫院）的暴力攻擊行為。另外，聯合國兒童基金會也希望，對各地衝突深具影響力的國家，應善用其影響力，保護孩童，免離戰亂之苦。

聯合國兒童基金會是聯合國一個專門機構，負責針對開發中國家的孩童進行人道救援與發展援助，包括消除貧窮、暴力、疾病與歧視，所帶給全球各地孩童的生存與成長障礙，係實現「兒童權利世界」的主要國際推手。

Unicef：2017年全球衝突區域孩童受攻擊規模驚人