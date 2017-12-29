復古電車零碳排  澳洲啟用全球首列太陽能列車

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）澳洲近年大力推行太陽能與陸上風電等再生能源，近日成功將太陽能應用在鐵路運輸，推出世界首輛完全以太陽能驅動的列車，預計明(2018)年1月將會在澳洲新南威爾斯省Byron Bay行駛，希望可以提振當地經濟與旅遊產業。

澳洲拜倫灣鐵路公司(Byron Bay Railroad Company)修復一輛約70年的老舊列車與110年的鐵路線道，並與太陽能廠商聯手，在重達70噸的列車上裝置6.5KW的曲線太陽能板與77kWh的電池組，可提供列車12到15次的行駛里程，若發生狀況也可緊急啟用發電機做為備援電力。

太陽能列車也同時設有再生制軔(Regenerative brake)系統，此系統常用於電動車與油電混合車，可將動能轉換為電能並加以儲存，則該列車每啟用一次煞車系統，可回收約25%的電力。

拜倫灣鐵路公司將列車命名為「紅色響尾蛇號」(Red Rattler)，由兩節列車組成，可乘載100名乘客，總路程約為3公里，來回一趟將花費1小時，電力不足時，車棚也有安裝約30KW的太陽能板與與儲能系統，供列車快速充電。

值得注意的是，列車儲存的太陽能不只可使用於車身，太陽能電池組也可將電力傳輸至公共電網，提供周邊的能源所需。

事實上，這個構想原先欲修復廢棄火車，提供周邊社區新的運輸工具，但考量到柴油車空汙問題會引起附近居民反彈，隨著新技術和新能源趨勢的發展，促成這輛古色古香的遺跡可以被賦予新的生命，正式開往交通運輸概念的新里程。

今(2017)年1月，荷蘭國家鐵路公司引進風力發電替火車供電。7月份，印度鐵路公司也推出在車頂安裝太陽能電池板的火車，雖然只是替電燈和風扇等車用設備供電，但也是綠能電力應用的一步。

英國也在考慮利用太陽能為鐵路運輸提供動力，倫敦帝國理工學院(Imperial College London)和10:10氣候行動組織(Climate Action)估計，太陽能可以為當前的英國電聯車提供10%的動力。