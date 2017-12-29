便民！居留外國人可上網以自然人憑證　查詢有無被禁止出國

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）內政部移民署宣布，自明（2018）年 1 月 1 日起，新增持有該署核發之晶片居留證正本(效期內)，及已申請取得「外來人口自然人憑證」之外國人，得以線上查詢有無被禁止出國，增加在台生活便利性。

移民署表示，該署各直轄市、縣（市）服務站原已有提供外國人得持憑護照正本，臨櫃申請查詢有無被禁止出國之服務。目前在我國居留的外國人約有 82 萬餘人，此項措施相當便民，只要申辦自然人憑證後，即可透過線上查詢有無被禁止出國，但未持有自然人憑證者，仍可臨櫃申請查詢。

至於申辦自然人憑證部分，移民署進一步表示，只要是年滿18 歲(含)以上的外來人口，本人攜帶移民署所核發之效期內晶片居留證正本，親至該署各服務站臨櫃驗證身分即可完成申請， 並於 15 日內持該憑證申請單至內政部憑證管理中心（網址： http://moica.nat.gov.tw ）辦理繳費、領證等事宜。

移民署說明，有了「外來人口自然人憑證」後，外國人也能享受我國政府提供線上查詢有無被禁止出國、申辦入出國日期證明書、網路報稅、勞保及健保網路查詢等各項 E 化服務。

​申請網址：內政部移民署全球資訊網/線上申辦專區/外國人