中國疑在海上非法輸油北韓  川普表達失望不滿

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普昨(28)日針對中國船隻在海上供油給北韓的報導，表示十分失望，有專家直言這似乎代表川普和中國國家主席習近平「兄弟情」終究到了盡頭。



《路透社》報導，川普推文寫道，「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將不會是對北韓問題友好的解決方式。」



《中央社》引述南韓《朝鮮日報》報導，據官員透露，美國間諜衛星拍到中國和北韓船隻在海上非法接頭，輸送石油到北韓，自10月以來約有30次。



聯合國安全理事會上週在中國支持下對北韓祭出新制裁，將限制對平壤當局飛彈和核子計畫至關重要的石油供應。

《路透社》報導，保守派智庫「國家利益中心」(Center for the National Interest)國防研究主任卡扎尼斯(Harry Kazianis)表示，儘管川普投注心力發展與習近平的私交，中國「絕不會落實制裁讓川普滿意」，他說，「川普最新推文似乎顯示他和習主席的『兄弟情』終究告終。」

卡扎尼斯表示，「該來的總是會來。中國實際上怕北韓勝過怕美國。」理由是中方擔心制裁全面落實的話，恐造成北韓動盪甚至垮台。

美國聯邦參議院外交委員會的民主黨籍參議員馬基(Ed Markey)也推文表示，北韓威脅在川普上任後有增無減，必須設法讓中國切斷原油供應。他說，「解決方法是連貫的戰略，不是吹噓放話。」



中國外交部稍早對此表示，並無中國船隻違反聯合國制裁禁令售油到北韓情事。