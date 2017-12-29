簡又新專欄─氣候變遷的全球觀察  開發中國家躋身重點之列

近年來中國致力於因應氣候變遷與能源轉型。過往開發中國家如中國、印度、巴西為了發展國家經濟，對氣候變遷議題不太關心，甚至相當排斥。2007年中國二氧化碳排放量首度超越美國，成為世界第一排放國，加上中國陸續爆發嚴重霧霾事件，已省悟到環境問題應與經濟開發同等重要，因此中國在這十年內逐漸注重環境問題，進展也非常快速。

相形之下，過去八年，美國前總統歐巴馬全力發展能源與追求能源獨立。第一個關鍵就是開採能源，大幅度投資新能源科技，用新科技開採頁岩油與頁岩氣。此舉改變全球能源市場，美國成為最大能源產出國。

而巴黎協定後最大的能源發展趨勢莫過於川普上台後宣布退出巴黎協定。受到美國退出影響，氣候變遷議題的主導能力與主導者發生很大變化，目前氣候議題主導權逐漸轉移到中國與歐盟身上。

從整體趨勢看來，全球減碳成果露出了曙光，全球經濟呈現超過3至5%成長、但二氧化碳增速不成長，顯見減碳成果朝正向發展；第二個趨勢則是對再生能源的投資已高於對化石燃料發電的投資額。過去再生能源發電主要以歐洲、美國或日本為主，由於聯合國推動並協助各國開發潔淨能源，已吸引開發中國家大力投入再生能源發展之中。

隨著太陽能與風能價格大幅下跌，已有些先進國家再生能源平均發電價錢已低於核能發電。非洲開發中國家則利用太陽能產生電力，進而大幅度提升民生生活與國家經濟能力。第三個趨勢是舊產業的革命性改變，例如許多國家相繼宣布將禁售柴油與汽油車，並打算關閉燃煤發電廠。

由於難以界定汙染源與量，巴黎協定暫漏規範海運與空運兩大汙染源。航空公司是高資本投資、高科技、高人力密集的行業，利潤相當低。燃油昂貴時，會占總成本40%，即使燃油下降也會佔20%的總成本。

不過從去年年底起，全球航空業訂定2028年全面降低油耗量的目標，甚至有人提出太陽能飛機的想法與設計，可見全球趨勢正朝向節能減碳與能源轉型前進。

在海運方面，國際海事組織在2011年通過防止傳播汙染的國際公約，以及減少二氧化碳排放的法規與協議。現在全球90%以上的大船都要通過檢定，從2015年開始所有新船都要合乎效率標準，2020年所有新船的二氧化碳每公噸要減少20%，2025年則要再減少20%、2030年效能要提高30%，這都是十分可觀的目標。過去航空業與海運業兩者排放量大約占全球二氧化碳排放量7%，現今趨勢正意味著一個劇變時代。

事實上，推廣再生能源發電可以創造許多就業機會。到2016年為止，全球共有980萬人投入再生能源發電產業，且這就業數字還不斷增加。在推廣再生能源發展上，政府角色相當重要，必須思索如何推動能源轉型並照顧到既有的產業發展。能源轉型的越早就能擁有先機，晚點發展或許能減少經費支出，但就會失去先機，也失去產業發展機會，值得各國政府深思。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。