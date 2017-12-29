阿富汗炸彈攻擊40死30傷   什葉派、通訊社遭鎖定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）阿富汗官員表示，首都喀布爾(Kabul)一處什葉派文化中心及附近的新聞通訊社「阿富汗之聲」(Afghan Voice)辦公室昨(28)日發生多起爆炸，死亡人數增加到至少40死，30人受傷。恐怖份子「伊斯蘭國」(IS)已宣稱犯案。



內政部副發言人告訴法新社，攻擊目標是Tabayan文化中心，爆炸發生當時，正在舉行蘇聯入侵阿富汗38週年紀念活動。

《法新社》報導，IS旗下的阿瑪克通訊社(Amaq)發布網路聲明表示，他們以3枚炸彈攻擊這座什葉派文化中心後，發動自殺炸彈攻擊。



但阿瑪克通訊社並未提供伊斯蘭國策動這場導致40人喪生的攻擊證據。



路透社報導，內政部表示，炸彈攻擊事件造成至少40死、30傷。《路透社》報導，其中1名死者及2名傷者是通訊社記者，另有多名死傷者是學生。根據電視畫面顯示，傷患幾乎都遭到嚴重燒燙傷。



阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)發表聲明，批評襲擊是違反人性、「不可原諒」的罪行，承諾會毀滅恐怖組織。

近幾個月以來，IS一直在針對全球各地的什葉派穆斯林發動「自殺炸彈」攻擊。

根據一份無國界記者組織(Reporters without Borders)的報告顯示，阿富汗是全球對記者最危險的國家之一，未計最新一次襲擊，2017年已有2名記者及5名傳媒助理在工作期間被殺，喀布爾一間私營電視台上月亦曾遇襲。