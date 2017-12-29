iPhone降速爭議 蘋果宣布提供電池折扣與軟體更新

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）蘋果公司（Apple）變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果28日為此道歉並公開電池技術說明文件、提供電池更換降價方案、以及為部份產品進行更新，展現誠意。

蘋果周四宣布超過保修期的電池更換價格從79美元（約2357元台幣）降至29美元（約865台幣），適用的產品包括iPhone 6及在其之後推出的產品，降價提供時間從明年1月底開始直至明年12月，全球適用。

電池與iPhone效能關係

蘋果官網周四公布的電池技術說明文件指出，電池是一項複雜的技術，電池效能以及相關的iPhone效能牽涉許多變數，由於所有可充電式電池都是消耗品，使用壽命有限，容量和效能最終會下降，而需要維修或回收，發生這種情況時，iPhone效能可能會產生變化。

蘋果表示，電池的使用壽命與它的「化學年齡」有關，而不僅僅是隨時間變化而已。這包括不同的因素，例如充電循環次數和保養方式，可透過一些使用訣竅讓電池效能極大化，並幫助延長電池使用壽命。

例如，當需要長時間存放時，請讓iPhone存有一半的充電量；另外也應避免在炎熱的環境中為iPhone充電或留置在這種環境下，包括長時間直接曝晒在陽光之下。

蘋果同時表示將發布一項新監測軟體，讓用戶可以清楚知道自己的裝置電池是否太過老化而影響功能。