原轉會議共識　礦業涉及原民土地需徵求諮商及同意

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）今（28）日總統蔡英文擔任召集人，主持第四次的「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，而根據原轉會副召集人浦忠成於會後記者會表示，會議聚焦於礦業法修正案及亞泥公司礦權展限案中涉及原住民族土地權益的議題，並轉述蔡總統表達希望各方關係人，能夠藉由協商對話，或可找出一個新的解決方案。

今日的原轉會會議，在太魯閣族代表帖喇・尤道（Teyra Yudaw）委員的提議下，調整議程，讓大家在會議中充分討論《礦業法》修正案相關條文，及亞泥礦權展限案中，涉及《原住民族基本法》原住民族土地「諮商同意權」的部分。

根據原基法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與， 原住民得分享相關利益。

媒體追問會議討論的結果，委員們是否同意「諮商」與「同意」都須具備，原轉會副召集人瓦歷斯・貝林（Walis Perin）回應，今日會議委員們的共識，就是諮商跟同意都要。

原住民族委員會主任委員兼原轉會副執行秘書夷將‧拔路兒（Icyang Parod）接著補充，行政院目前提出的礦業法修正案草案中，在43條之1及之2條文的部分，不管是新礦核定或展限核定，其實都是包含諮商跟同意的內容。

浦忠成轉述，總統指出礦業法修正案的議題是原住民族歷史正義及轉型正義的指標案例，也是台灣社會的重要議題，值得多花時間進行對話，以找出解決問題的方式。

浦忠成提及，原轉會會議中，帖喇．尤道委員及「兄弟族」，包括賽德克、泰雅族、賽夏族的委員，還有一些與會的學者專家，都表示支持帖喇．尤道委員的意見，希望能以原基法的精神來處理礦業法修正案及亞泥展限案議題。

另外，浦忠成指出，蔡總統建議經濟部可以邀請帖喇・尤道委員及其他原轉會的代表委員、太魯閣族當地部落代表，以及亞泥公司坐下來好好談論現在面對的問題，以及解決爭議的可能性；總統並請林萬億政務委員及夷將‧拔路兒盡量提供協助。

會後記者會由瓦歷斯·貝林、浦忠成、總統府副秘書長兼原轉會執行秘書姚人多、夷將·拔路兒，以及台糖董事長黃育徵出席說明。