北韓疑擁炭疽病武器 南韓備千劑疫苗

（中央社紐約27日綜合外電報導）脫北士兵身上疑似發現炭疽病抗體、北韓發展生物武器等傳言甚囂塵上之際，南韓總統府青瓦台官員表示，已購買1000劑炭疽病疫苗以備不時之需，但否認總統文在寅注射疫苗。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府針對北韓核武計畫，昨天再將北韓2名官員列入制裁，但北韓疑似擁有的另一項更便宜、更容易生產的致命武器又再登上媒體頭條。

青瓦台本週被動回應，否認總統文在寅與其他高級官員注射疫苗，以防備生物武器攻擊。

青瓦台辦公室發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）說，韓國疾病管理本部（Korea Centers for Disease Control and Prevention）購買的1000劑炭疽病疫苗在11月抵達，一旦遇到炭疽病攻擊時，將分發給反恐生化特勤人員或平民。

朴洙賢說，青瓦台已經添購350劑疫苗以防意外暴露，但這項命令是2015年事件後，由前總統朴槿惠時代政府所下達。

當時美國軍方誤將研究用的炭疽菌送到南韓，此外還送到了美國、加拿大及澳洲。送到南韓的炭疽病菌已經銷毀，並將設施淨化處理。

朴洙賢說，目前沒有為一般大眾注射疫苗的計畫。

南韓媒體報導，2017年叛逃的4名北韓士兵，一人身上發現生物武器抗體，表示他可能注射抗體或曾經暴露在炭疽病之下。

南韓國家情報院向CNN表示，無法回應這篇報導。國防部也無法證實這個消息，但表示這4名脫北士兵據信都沒有待過生化部隊。

美國本月稍早發表國家安全戰略（National Security Strategy）報告指出，北韓「已經花費數以億計美元投入核子武器、化學及生物武器」，包括研發「能夠用飛彈投射的生化武器」。

北韓外交部透過聲明表示，這種說法「毫無根據」並指控美國意圖「編造謊言」。

北韓的這份聲明說，作為「禁止生物武器公約」（Biological Weapons Convention）的簽署國，「維持一貫立場，反對研發、製造、囤積或持有生物武器」。