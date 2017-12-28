主持原轉會　蔡英文：促轉條例不會排除原住民族

（台灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）總統蔡英文今（28）日下午第四度舉行「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」會議，並於致詞時強調，12月立法院甫通過的《促進轉型正義條例》，並沒有排除原住民，更不會預設哪些轉型正義的議題不能夠被討論。

蔡總統表示，「我知道有些族人擔心，政府的轉型正義工作，會不會忽視、甚至排除了原住民？在這裡，我必須鄭重指出，促轉條例並沒有排除原住民。」

蔡總統指出，促轉條例規定凡是在1945年到1992年這段威權統治時期，曾遭受到人權侵害的族人，都可以在促轉會正式成立後，依法聲請調查。

蔡總統接著提及，原住民族在不同政權統治下，還承受過不同性質的痛苦及差別待遇，這些都是原轉會致力於面對，同時也希望帶動整個國家社會逐步來解決的課題。

蔡總統最後表示，改變社會觀念或許需要一些時間，但原轉會不會迴避困難，更不會預設哪些轉型正義的議題不能夠被討論。

而在晚間會後記者會時，原轉會副召集人浦忠成指出，《原住民族轉型正義法案》如同日前立法院在12月13日做出的決議，要求行政院在六個月內提出草案並送審；今日會議經過委員們熱烈討論後，總統也指示林萬億政務委員將會議席間發表的意見提供予行政院參考，並在研擬法案的過程中，留意原轉會的定位及功能。

原轉會會議每三個月舉行一次，由總統擔任召集人；委員會由29至31名委員組成，包括原住民族16族自行推派各族代表、平埔族代表三人，以及其他薦任人選。

會後記者會由原轉會副召集人瓦歷斯·貝林（Walis．Perin）、浦忠成偕同總統府副秘書長兼原轉會執行秘書姚人多、原住民族委員會主任委員兼副執行秘書夷將·拔路兒（Icyang Parod），以及台糖董事長黃育徵出席說明。