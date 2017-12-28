2018台北國際書展倒數計時 行動書車趴趴走！

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導）2018台北國際書展即將於2018年2月6日至11日隆重登場。本次書展前，文化部特邀台北書展基金會、獨立出版聯盟、新北市立圖書館、臺北市立圖書館、基隆市文化局等單位攜手合作，將「行動書車」從新北市開到台北市與基隆市。

不僅邀請獨立出版人、書展大獎入圍者及Openbook年度好書獎得主，在行動書車現場與民眾互動，並分享創作理念，行動書車上也有精彩書展：

書展大獎得獎作品、2017Openbook好書獎得獎作品、獨立出版聯盟精選出版品，三大類型書展搭配行動書車講座，以滿滿的閱讀能量，趕跑歲末年初時分，北部溼溼冷冷的冬天！快來和我們一起趴趴走！

行動書車跑來跑去，歡迎大家跟著一起移動，一邊閱讀一邊旅行喔！

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