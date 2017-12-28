2018台北國際書展倒數計時 行動書車趴趴走！

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導）2018台北國際書展即將於2018年2月6日至11日隆重登場。本次書展前，文化部特邀台北書展基金會、獨立出版聯盟、新北市立圖書館、臺北市立圖書館、基隆市文化局等單位攜手合作，將「行動書車」從新北市開到台北市與基隆市。
不僅邀請獨立出版人、書展大獎入圍者及Openbook年度好書獎得主，在行動書車現場與民眾互動，並分享創作理念，行動書車上也有精彩書展：
書展大獎得獎作品、2017Openbook好書獎得獎作品、獨立出版聯盟精選出版品，三大類型書展搭配行動書車講座，以滿滿的閱讀能量，趕跑歲末年初時分，北部溼溼冷冷的冬天！快來和我們一起趴趴走！
行動書車跑來跑去，歡迎大家跟著一起移動，一邊閱讀一邊旅行喔！
活動時間一覽表｜
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日期
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講座時間
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講座地點
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講題
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講者
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12/22
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15:00-16:00
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三重菜寮站
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聖誕前夕，騎著麋鹿去追愛
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生奶｜詩人
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12/24
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15:00-16:00
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淡水捷運站
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牠鄉何處？城市中動物處境與倫理難題
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黃宗潔｜東華大學華文學系副教授
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12/27
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16:30-17:30
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樹林火車站
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M8出口的人生百態
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飛機先生｜大誌雜誌銷售員(M8出口)
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1/6
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15:00-16:00
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四四南村
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編輯大小事，自製書的編輯與企劃實務
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徐佑驊｜秀威編輯部・主任編輯
杜國維｜秀威編輯部・編輯
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1/17
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16:30-17:30
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汐止火車站
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故事說出那些開不了口的人生──從閱讀、採訪到創作
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陳默安｜《深愛食堂》作者，專職採訪、寫作。
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1/20
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15:00-16:00
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228紀念公園
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出版・台灣——以自製書探索台灣的可能性
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莊瑞琳｜衛城出版總編輯
羅士翔｜台灣冤獄平反協會執行長
林欣怡｜台灣廢除死刑推動聯盟執行長
臥斧｜《FIX》作者
陳政恆｜經濟部地質調查所技士
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1/27
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15:00-16:00
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基隆市文化中心大廳
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詩的天地人
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生奶｜詩人