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2018台北國際書展倒數計時 行動書車趴趴走！

行動書車跑來跑去，歡迎大家跟著一起移動，一邊閱讀一邊旅行喔！

By 黃慧瑜,台灣英文新聞－編輯
2017/12/28 18:31

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導）2018台北國際書展即將於2018年2月6日至11日隆重登場。本次書展前，文化部特邀台北書展基金會、獨立出版聯盟、新北市立圖書館、臺北市立圖書館、基隆市文化局等單位攜手合作，將「行動書車」從新北市開到台北市與基隆市。

不僅邀請獨立出版人、書展大獎入圍者及Openbook年度好書獎得主，在行動書車現場與民眾互動，並分享創作理念，行動書車上也有精彩書展：

書展大獎得獎作品、2017Openbook好書獎得獎作品、獨立出版聯盟精選出版品，三大類型書展搭配行動書車講座，以滿滿的閱讀能量，趕跑歲末年初時分，北部溼溼冷冷的冬天！快來和我們一起趴趴走！

行動書車跑來跑去，歡迎大家跟著一起移動，一邊閱讀一邊旅行喔！

活動時間一覽表｜

 

日期

講座時間

講座地點

講題

講者

12/22

15:00-16:00

三重菜寮站
中山藝術公園

聖誕前夕，騎著麋鹿去追愛

生奶｜詩人
柯姿安｜藝術家

12/24

15:00-16:00

淡水捷運站

牠鄉何處？城市中動物處境與倫理難題

黃宗潔｜東華大學華文學系副教授

12/27

16:30-17:30

樹林火車站

M8出口的人生百態

飛機先生｜大誌雜誌銷售員(M8出口)
柯昱均｜主持人、台灣芒草心慈善協會專案執行人員

1/6

15:00-16:00

四四南村

編輯大小事，自製書的編輯與企劃實務

徐佑驊｜秀威編輯部・主任編輯

杜國維｜秀威編輯部・編輯

1/17
 

16:30-17:30

汐止火車站

故事說出那些開不了口的人生──從閱讀、採訪到創作

陳默安｜《深愛食堂》作者，專職採訪、寫作。
賴凱俐｜對談人、松鼠文化總編輯

1/20
 

15:00-16:00

228紀念公園

出版・台灣——以自製書探索台灣的可能性

莊瑞琳｜衛城出版總編輯

羅士翔｜台灣冤獄平反協會執行長

林欣怡｜台灣廢除死刑推動聯盟執行長

臥斧｜《FIX》作者

陳政恆｜經濟部地質調查所技士

1/27

15:00-16:00

基隆市文化中心大廳

詩的天地人

生奶｜詩人
柯姿安｜藝術家

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