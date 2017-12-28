中華電信迎接2018  網路服務全程維護

中華電信陪您迎接2018！為讓客戶於跨年期間能即時向親友傳遞新年祝福，中華電信針對各地跨年活動區域，強化行動網路服務維護布局，動員超過300位工程人員，在全台熱門跨年景點，如：台北市政府、台中麗寶樂園、高雄夢時代、高雄義大世界…等20個活動地點，增設超過300部3G/4G 最新型高效能基地台，並增置Wi-Fi AP；於各活動現場及網管中心進行全程監控，執行訊務疏通作業，傾力提供客戶順暢的網路服務。

中華電信一向積極致力於強化行動網路服務建設，今(2017)年度加碼投資行動通信基礎建設，4G基地台設備數量成長了40%，擴量至去年的1.4倍；並率先於全台多處熱門商圈、高鐵全線提供4CA、5CC服務。今年底更取得1800MHz C6-1頻段及2100MHz E9-E12頻段，擁有業界最大4G頻寬180MHz及絕佳的頻譜組合優勢。中華電信表示，未來將充分運用頻寬資源、擴大建設規模，持續打造更優質的行動上網服務。

跨年夜將近，中華電信預估，熱門跨年活動區域的數據使用量，預計增加幅度將超過150%。跨年期間，中華電信將全面備戰，提供優質的通訊品質，讓客戶能即時傳遞佳節祝福，與全台客戶一同迎接嶄新的2018年！