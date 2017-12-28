台灣原味！ 富邦旺紅包 汪年越發越旺

又到歲末年終辦尾牙、迎新年、發紅包、收紅包的時節，台北富邦銀行近來積極提供生活化之金融科技體驗，今天創業界之先，攜手台灣大哥大M+messenger共同推出「富邦旺紅包」，率先融入即時通訊及行動銀行之金融服務，打造台灣原味的行動紅包。

台北富邦銀行總經理程耀輝今天在記者會中扮演財神，正式推出完全屬於台灣的行動紅包服務，程耀輝表示：「台北富邦銀行數位金融和台灣大哥大技術團隊通力合作，以<金融即生活>理念，打造無時不在、無處不在的生活化金融科技體驗為目標，首創線上即時溝通、即時互動的「富邦旺紅包」，不僅可「一對一」收發紅包，還可「一對多」、「多對多」揪團面對面建群，搶發或搶收紅包。”北富銀客戶只要下載M+，建立群組，隨時隨地皆可收發紅包；紅包類型分為兩種，「一般紅包」每包紅包金額固定，「樂透紅包」每包紅包金額由系統隨機分配，大家拼手氣。不論是一般或樂透紅包，發送的紅包數由發紅包者自定，紅包數少於群組成員人數，紅包就得先搶先得，讓收發紅包盡享驚喜及樂趣。」

因應行動通訊的蓬勃發展，台灣大哥大早在2012年，推出自家即時通訊軟體M+messenger，由旗下技術團隊自主開發營運，為一般個人，也為企業用戶量身打造的即時通訊工具，包括富邦集團、和泰興業、喬立建設、中山醫學院等近百家知名企業皆已導入使用。自上架迄今，擁有約87萬活躍用戶，發訊量累積近3億則。而此次與北富銀合作，提供M+收發紅包全新功能，企業可應用在日常聚會及年終尾牙，群發搶紅包；比起傳統的摸彩，是一種更科技、更即時、更歡樂的獎勵與助興方式。