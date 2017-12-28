｢中華電信x網友共創｣推 LINE貼圖

年終將至，中華電信要為辛勞一整年的上班族加油打氣，跨海與在上班族群極具高人氣的日本插畫家合作，推出由網友共創的驚世職句場LINE貼圖，幫助大家將2017年的鳥事拋開，好運旺旺迎接2018！貼圖共8款，除了網友常用的「大感謝」、「哈哈哈」外，更加入了網友共創的貼圖梗：「我心已打烊」、「辛苦啦~」、「有錢好辦事」等上班族心聲，讓辦公室的溝通更添趣味！即日起至1月24日（三）止，貼圖限時免費下載！中華電信為了提供客戶更優質的服務，同步免費推出LINE個人化服務介面，立即綁定LINE官方帳號，即可參加iPhone X、OPPO R11s手機及KKBOX免費聽、萬點LINE Points等多重好康抽奬！

十一月初在「爆廢公社」火紅的「#驚世職句場」貼文出現後，插畫家也自發性的跟進繪製成圖片，中華電信觀察到此現象，為了幫助上班族有管道抒發工作壓力，以趣味的方式表達自己的心聲，特別與之前推出多款爆紅貼圖、在日本與台灣上班族間刮起一陣狂熱旋風的日本人氣插畫家「懶得"鳥"你」合作，跨海共同舉辦「驚世職句場」創意貼圖梗募集活動，短短的3週，網站吸引超過43萬網友到訪、募得近萬則創意投稿！

中華電信了解上班族的使用習慣及需求，代身網友創意為首款獨家替上班族量身定做的LINE貼圖，8款貼圖除了貼心保留網友常用的「大感謝」、「哈哈哈」外，也與插畫家「懶得"鳥"你」共同挑選出最有梗的網友回擊內容：像工作遇到無理的要求時，可以趣味性回覆的「我心已打烊」、老闆在鼓勵員工時的「辛苦啦」、或同事朋友之間開玩笑的「有錢好辦事」等上班族心聲，讓苦悶上班族自由運用演出職場的內心戲，增添辦公室的溝通溫度、樂趣與幽默感！LINE貼圖於12/26上架獲廣大消費者喜愛，推出1天，已超過150萬人下載！