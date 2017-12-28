搶進金融科技拓展國際業務

臺灣集中保管結算所啟動107年獵才計畫，鎖定金融科技(FinTech)領域與國際業務菁英人才，邀請具創新思維並勇於接受挑戰的新血，一同加入資本市場菁英行列。

集保結算所成立於民國78年，為臺灣證券市場唯一的後檯服務機構，與臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所，同為金融監督管理委員會管轄之證券期貨周邊單位，提供股票、債券、票券等市場的發行登錄、結算、交割、保管等全方位便捷作業服務，每日處理近3,000億元的證券交割作業，保管投資人金融資產規模逾新臺幣40兆元。此外，集保結算所亦提供境內外基金市場申購買回、股東會電子投票、期貨結算電腦處理、上市櫃公司股務處理等多元化服務。集保結算所的經營績效與服務品質獲得主管機關與市場高度肯定，是有志投入資本市場的菁英首選企業。

集保結算所董事長林修銘表示，配合政府「打造數位化金融環境3.0」政策，集保結算所全力發展金融科技，特別在業務及資訊部門分別成立數位金融專責單位，運用行動科技、大數據、雲端運算、社群及物聯網等新興技術，積極進行業務轉型、服務創新，期望打造「數位新集保」。此外，集保結算所為因應我國資本市場邁向國際化，多年來致力於發展國際業務，已經發展包括境外基金資訊傳輸暨款項收付、跨國投票直通處理STP服務及跨境保管服務等跨境服務內容，集保結算所為有效整合資源，提供更優質的國際化業務服務，同時也設立基金暨國際部門，全力推展國際業務。

林董事長強調，「人才」是集保結算所最珍貴的無形資產，集保結算所對於人才培育一向不遺餘力，除提供良好薪資待遇外，也鼓勵同仁進修學習，每年提供員工專業學識、技能及健康等多元化在職教育訓練課程；集保結算所亦提供員工享有勞保、健保及團保等福利措施，另集保結算所非常鼓勵員工發展多元興趣，已成立瑜珈、攝影、籃球、羽球、太極拳等十餘個社團，期使員工能在工作與身心之間均衡發展。

集保結算所將於近日辦理人才招募，請有興趣加入集保大家庭的金融菁英及早準備，並持續關注證基會網站（www.sfi.org.tw）及集保結算所網站（www.tdcc.com.tw）相關報名訊息。