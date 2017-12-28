研究：補充鈣片和維他命D錠 恐無助預防骨折

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）過去10年醫界存在個具爭議性問題：老年人到底該不該服用維他命D和鈣補充錠？隨著人口老化，如何防止老年人骨折已成為重大公共衛生議題，因此研究學者不斷進行營養補充錠與骨折關連性的研究。

根據周二發表於《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association, JAMA）的研究指出，老年人服用維他命D和鈣補充錠，似乎不會降低骨折或髖關節骨折的風險。

外電報導，中國天津醫院研究人員分析先前針對超過5萬名50歲以上民眾所做的33項臨床試驗，得到該結論。這些研究對象都居住在一般社區，而非住在安養院或醫院等機構。

將他們分為幾組，分別是：服用安慰劑單獨服用維他命D或鈣質補充錠、同時服用或者什麼也沒有服用，結果發現，不分性別、骨折病史或飲食，無論服用為何，都不影響或降低骨折的風險。

自2013年以來，具影響力的聯邦顧問機構美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services Task Force）就開始質疑這些營養補充劑的功效，認為對於沒有骨質疏鬆或維生素D缺乏症的年長成人來說，服用這些營養品益處明顯「證據不足」。

紐約大學食品科學和營養學教授Marion Nestle當年就曾發表評論提醒臨床醫師，建議身體健康的病患服用維他命D或鈣質補充錠前應審慎評估。

維他命D有助人體利用鈣質保持骨骼健康，許多較年長成年人都獲得服用其中一種或兩種補充錠的建議。對大多數成年人而言，維他命D每日建議攝取量為600國際單位（IU），70歲以上者則為800單位。由於大部分的人都沒有攝取足量的每日建議量，因此醫界過去才會建議老年人要適量補充營養錠。

天津醫院骨外科研究人員趙嘉國建議，從改善生活方式、獲得足夠的運動量和陽光及調整飲食，或許比服用這些補充錠來得更加重要。