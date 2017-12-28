亞洲首位！5566成員許孟哲受邀赴美參加經典賽

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 5566成員許孟哲最近受邀參加美國紐約一年一度的冬季冰上曲棍球經典賽(National Hockey League)，他也是亞洲第一位受邀出席的選手。

許孟哲打冰上曲棍球已有10年，今年初也入選台灣冰上曲棍球代表隊征戰世界盃冰上曲棍球成人錦標賽。他這次以全亞洲唯一一個藝人的身份受邀出席NHL經典賽，深感榮幸。他坦言自己以前從來沒想過打冰球也能夠讓自己被看見，不僅通過國手選拔，甚至還有國際邀約，他說：「現在有很多媽媽都會問我一些學冰球的問題，或者希望我推薦球桿啊等等。」



媒體報導，許孟哲表示他希望冰上曲棍球這項運動，在台灣能夠受到越來越多人的關注。如果能藉由自己的一點小小力量，讓大家開始慢慢認識這項運動的話，就已經非常開心，未來他也希望有一天能夠拍一部冰球電影，不僅一圓自己的夢想，也希望讓冰球運動更受到大家的注意。

他將在明日(29日)出發美國紐約，將出席1月1日的冬季經典賽，前一晚也受邀出席NHL官方舉辦的跨年派對，與當地選手一起同歡。許孟哲說，最期待看到紐約游擊兵(New York Rangers)的的隊長Mats Zuccarello與守門員Henrik Lundqvist，到時會買他們的球衣，希望可以給對方簽名。

