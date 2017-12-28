臺灣股票博物館推全新360度環景及擴增實境功能

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）臺灣股票博物館年年出新招，28日公布新導入擴增實境功能讓民眾線上線下都能聽到深入淺出、精采豐富解說，為大小朋友創造全新數位體驗。

臺灣股票博物館成立滿五年，今年初新增互動體驗裝置並有可愛機器人pepper的加入，年底導入擴增實境應用，並運用360度環景拍攝，讓民眾也能透過網路以及手機瀏覽股票博物館，認識館藏珍貴史料如國內第一張及最大面額股票等。應用內建多款趣味相框，寓教於樂，認識股票歷史還能玩趣味自拍。

下載APP marq+並掃描，即可取得應用內建的趣味自拍相框，過年拿來當個人化拜年圖也不錯（圖片台灣英文新聞／施家恩攝）

博物館現場也有多元金融商品知識介紹，包含債券、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金、認䐟/售權證、期貨、選擇權、短期票券等，資訊豐富但平易近人。

目前團體導覽以學生居多占八成，透過導覽專員的生動解說，除了介紹股票歷史，也能協助大小朋友建立正確的理財觀念，實現開館之初推廣金融知識教育普及化的宗旨。

運用360度環景拍攝提供實景，讓無法親臨股票博物館的民眾也能猶如在現場（圖片台灣英文新聞／施家恩攝）

另集保結算所受託額外建置的線上臺灣證券期貨虛擬博物館網站（請按此），結合證交所、集保結算所、期交所、櫃買中心等證券期貨相關單位的出版品與史料並數位化共民眾參閱，2015年底上線，隔年增設英文版方便中文非母語的人士使用，現則是新導入360度環景及擴增實境功能，配合線下股票博物館，給予民眾創新瀏覽體驗。

APP實現線上線下專人導覽，介紹資訊不遺漏（圖片台灣英文新聞／施家恩攝）

股票博物館位於捷運中山國中站旁，年平均造訪人次達2萬人，雙語導覽與時光迴廊上深入淺出的說明，讓國內外朋友都能一窺臺灣股票市場的堂奧。開館時間為周一至周五上午九點至下午五點。官方網頁：www.stockmuseum.com.tw