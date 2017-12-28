限制出境、不發護照　遏止跨境詐騙

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）立法院司法及法制委員會，今(28)日就兩岸共打及跨境詐騙議題檢討。外交部認為可用限制出境、不發護照等方式遏止跨境詐騙；法務部政務次長蔡碧仲回應，會進行研究、研議。



中央社報導，司法及法制委員會今天進行「海峽兩岸共同打擊犯罪、及司法互助協議執行現狀、及跨境詐騙案件之量刑檢討」專案報告；與會委員就「肯亞案」宣判結果，認為台灣詐騙的量刑，比中國大陸輕，也指目前兩岸共打績效差，要求與會單位進行說明。



跨境電信詐騙部分，外交部建議，為避免已返國的嫌疑犯，短期內再出境從事詐騙行為，建議司法機關以配合辦案偵查為由，依法限制出境一年以上；假設犯嫌的護照因從事詐騙被行為地國扣留，或經台灣司法機關為利遣返請求而註銷，並向外交部領事事務局或外交部4個辦事處申請護照者，外交部得依法不予核發護照。



立委王育敏認為外交部的建議，有助遏止跨境詐欺，反指陸委會等單位的書面報告，如果只能用口號呼籲中國要怎樣，那乾脆裁撤。應提出具體建議解決問題。



列席的蔡碧仲說，會參考國外立法例進行研擬，但這牽涉到護照條例等規定，會仔細研究。



立委吳志揚等人也認為，中國大陸就詐欺犯罪判刑比台灣重，民間也有台灣是詐騙大國的說詞，要求法務部等單位進行說明。



蔡碧仲說，跨境詐欺是台灣恥辱，會從金流等方向追蹤首腦。兩國訴訟制度不同，對於訴訟進行的精密度，國人也知道有所差別，台灣的量刑並沒有比較輕。若詐欺犯再加上組織犯罪、違反洗錢防制條例，也是有可能被判10年以上徒刑。



立委廖國棟則問，當台灣籍嫌犯於外國犯罪，在國際認為兩岸是一個中國原則的情況下，會把台嫌遣送大陸，這有何良方可解決？



蔡碧仲指出，會積極推動國際司法互助，和各國進行實質合作，畢竟國際間講究利害關係，特別是洗錢防制等工作是要跨境合作，「很多國家不會看你是不是聯合國會員，而是看你有沒有實力，就會跟你合作」。