【迎接2018】因應總統府元旦升旗活動 　北市將交管.公車改道

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）因應總統府元旦升旗及預演活動，台北市警察局交通警察大隊表示，12月28日起至明年元旦止，總統府周邊將交通管制，公車業者也將改道行駛，提醒民眾留意。



交通警察大隊發布新聞稿表示，中華民國107年元旦總統府升旗音樂會活動，將於明年1月1日清晨5時至上午8時於總統府前廣場舉行；同時，今年12月30日上午10時至下午5時30分將舉行預演。



為維護活動周邊交通秩序和安全，交通警察大隊說，12月28日起至明(107)年元旦將進行交管措施。



「升旗典禮暨音樂會」交管時間及範圍分為四個階段：

▲第一階段場地佈置，管制時間為今年12月31日晚間9時，至明年1月1日凌晨1時。人車管制、憑證入場。管制範圍為重慶南路（含）以東、寶慶路（不含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（不含）以北的範圍內區域。



▲第二階段進行安檢，管制時間為明年1月1日凌晨1時至4時。同樣人車管制、憑證入場。管制範圍為博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北的範圍內區域。



▲第三階段升旗音樂會，管制時間為明年1月1日凌晨4時至上午9時。管車不管人、車輛憑證進入。管制範圍為博愛路以東，衡陽路、襄陽路及常德街以南，中山南路以西，愛國西路以北（以上道路均不含）的區域。



▲第四階段撤場，管制時間為明年1月1日上午9時至下午1時。管車不管人。管制範圍為重慶南路（含）以東、寶慶路（不含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（不含）以北的區域，並將視撤場狀況彈性開放。





交通大隊提醒，由於元旦升旗活動還安排預演，12月28日至31日也將進行交通管制。包括



●因應設備搭建需求，12月28日上午9時至31日晚間9時，包括凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街雙向最外側車道）等區域，都將進行管制，管車不管人。



●預演期間，12月30日上午10時至下午5時30分，包括重慶南路以東、寶慶路以南、公園路以西、貴陽街以北（以上道路均不含）範圍內都進行管制，同樣管車不管人。

●配合上述交管措施，北市公車業者將配合改道行駛；北市貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）的汽、機車停車格位也將暫停使用

●台北捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門(靠近228紀念公園)，於元旦凌晨0時起至上午8時止關閉，提醒民眾留意。

詳情請查詢該處網站或台北市政府交通局網站。此外前述活動交通管制訊息，也將隨時提供各廣播電臺插播路況報導，台北市政府警察局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域。