吃狗肉如犯罪　南韓動保團體救逾百隻狗於水火

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 拉布拉多犬、小獵犬和混種犬等上百隻狗，看到救援人員到場，便開始咆哮、爭先恐後要跑出籠子。這一幕出現在南韓一處狗肉養殖場。Kim Young-Hwan是三年來第10位接受美國國際人道協會補償金協議，同意關閉養殖場的狗肉商販。被救下的狗將會送到西方國家的領養家庭過新生活。

法媒《觀點報》（Le Point）引述《法新社》報導，56歲的Kim Young-Hwan所經營的養殖場位於首爾以北的南楊州市（Namyangju），關閉當天共清點出170隻狗。

他告訴《法新社》，近年來，狗肉價格一落千丈。光是收支都只能勉強打平，再加上動物維權團體持續騷擾，真的很折騰。

面對市場需求量下滑，還有來自西方國家對於食用狗肉的抗議聲浪與指責，他是第10位同意國際人道協會（Humane Society International，簡稱HSI）的協議，關閉養殖場並接受補償金的業者。對於確切得到的補償金額，他不願透露，但據其他外媒報導，涵蓋收養成本在內，估計每筆交易可達數十萬美元。

根據統計，南韓人每年夏天可食用近100萬隻狗。為了食用肉質滑嫩又多脂的紅肉，都採熬煮方式烹調，據信吃狗肉可補身。但，這項傳統已逐漸喪失了。因為，南韓人開始喜歡貓狗的陪伴，吃狗肉的習慣，已成為年輕人的一種禁忌。

根據網路民調，五名南韓人中就有一名養貓或狗的人。但多數人認為，狗並不比羊或兔子特別。

民調結果也顯示，南韓輿論對這項議題出現分歧。有70%的南韓人不吃狗肉，卻只有40%的人們認為應該禁止這項習俗。另外，還有65%的人支持在更人道的條件下飼養和屠宰狗。

吃狗肉這項習慣不只南韓人有，像在中國還有「狗肉節」活動的舉辦。動物維權人士在亞洲各地掀起網路「禁吃狗肉」請願運動，要為這群可愛的動物發聲。

根據Kim Young-Hwan所簽署的協議，日後他將不再從事動物養殖工作。國際人道協會表示，這個社會已經變了，如今吃狗肉已被視為一種犯罪行為。

南韓沒有飼養或屠宰狗的相關法令規範，養殖業者向南韓政府提出，要求將此行業包含在畜牧業條例規範下，但動物維權人士則認為應該要徹底「廢除」。

放眼國內，隨著西方及近代日本文化的影響，加上過去發生一連串的虐殺流浪貓狗事件後，台灣民眾的動保意識有逐漸提升跡象。今(2017)年4月11日由立法院三讀通過《動護保護法》修正草案，規定對於食用貓肉、狗肉或其內臟等，違法者將處新台幣5萬元至25萬元以下罰鍰，還要公布姓名、照片以及違法事由，如果限期未改善者，得連續處罰。