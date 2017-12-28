喝牛奶補鈣 喝越多鈣流失越多？食藥署：影響有限

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）牛奶富含多種營養，諸如蛋白質、礦物質和鈣等，也含25種以上的維生素，其中以維生素A及B2的含量特別豐富，是大人小孩日常生活重要的營養聖品。但網路流傳牛奶喝越多，因為身體維持酸鹼平衡的關係，釋出鈣離子中和酸性，反使鈣質會流失越多，這是真的嗎？

食藥署表示，鈣質是鞏固骨骼及牙齒的主要成分，同時具促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等機能，是人體不可或缺之營養素。人體的酸鹼平衡系統相當複雜，流通體內的血液之酸鹼值主要是經由肺臟之呼吸作用排除血液中過量之CO2，或是經腎臟移除過量之碳酸氫離子而得以維持在pH值7.4，未必需要釋出鈣離子來中和，因此牛奶喝多鈣質流失更多的論述影響有限。

影響鈣質流失的原因很多，飲食缺乏鈣質導致血鈣濃度過低為主要原因之一，衛福部建議成人與老年人每日攝取鈣量為1000毫克，因此均衡飲食相當重要。

食藥署提醒，日常中可多補充高鈣食物，除牛乳或乳製品外，亦可從小魚乾、豆製品(例如豆干)、堅果類(例如芝麻)、蔬菜(例如莧菜)等食物獲得豐富鈣質。亦可藉由適度曬太陽，產生維生素D，提高小腸對鈣之吸收；多運動，也可以增加骨質密度，強化骨骼。此外，如需補充鈣片，應遵從醫師或藥師囑咐適量食用鈣片，食用過量反致可能會出現血鈣過高或腎結石。