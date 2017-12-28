美媒：川普關注北韓導彈   忽視中國稱霸南海野心

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓瘋狂試射導彈成為2017年世界注目的焦點，但美國媒體提醒，美國急於處理朝鮮半島問題的同時，卻忽視中國在南海填海造陸、企圖稱霸的野心。

據《CNN》報導，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)曾在今(2017)年1月表示，中國在南海填海造陸和軍事化的行為，就像俄羅斯占據克里米亞一樣的流氓行為，美國政府將要求中國停止造島，且不得從事軍事活動。

但大多數分析師認為，美國早就把這個問題丟在一旁、能拖就拖，且美國總統川普在亞太的重點要務，是要避免北韓核武危及到美國本土。

當朝鮮半島局勢逐漸升溫，川普政府選擇將大多數的亞洲外交資源用於處理北韓問題上，偶而也會提及與中國的貿易逆差問題，除此之外則鮮少討論前任政府所關注的其他亞洲議題。

《CNN》分析認為，由於南海爭議並非像北韓導彈和核彈問題一樣有一觸即發的危險，而北韓導彈更可能對美國本土造成威脅，因此擁有商人思維的川普做出這樣的選擇也不令人意外。

報導提到，今年美國轉移焦點到北韓問題上，中國仍然繼續拓展在海上的實力，一方面占領具爭議海域的島嶼；另一方面，中國利用外交手段拉攏涉及南海爭議的國家，像對菲律賓、印尼和馬來西亞等國家丟出經濟利多，讓這些以往仇視中國的國家投懷送抱。

專家說，中國領導人在南海採取持久戰的策略，利用經濟優勢拉攏爭議海域的小國，也讓美國等列強失去耐性，進而成為南海霸主。

儘管川普在本(12)月18日所公布的68頁《國家安全戰略》(National Security Strategy, NSS)中，在第48頁有提到川普政府對南海議題的態度，「北京在南海島嶼上填海造陸和建立軍事據點的行為，已危及各國的貿易自由流通，並威脅到其他國家的主權，破壞了該區域的穩定」，但也僅只於此。

政策分析家皆認為，《國家安全戰略》中對於南海議題的闡述將僅限於此，並不會有更進一步的具體行動。

「亞洲海事透明倡議」(AMTI)主任波林(Greg Poling)表示，近10年來，北京認為南海不會出現緊急的危機，讓美國逐漸忽視這個問題，現在看起來中國是對的。波林也說，如果中國在南海的動作持續擴大，就會引起美國注目，在2018年重回南海捍衛美國和其盟友的利益。