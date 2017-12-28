假健檢真蒐資？ 中國佈下全民DNA監控網

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）人權觀察組織(Human Rights Watch)及華爾街日報報導近日指出，中國警方正在新疆等偏遠地區，採集12至65歲居民的DNA、指紋、虹膜和血型等個人生物特徵資料。外界質疑該政府行為已侵害當地居民的隱私與權利。

根據《人權觀察組織》近日發布的訊息，人權觀察組織中國部主任蘇菲．理查森（Sophie Richardson）說，「新疆當局應將『全民健康檢查』，改名為『全民隱私侵犯』，原因是該計劃顯然並無考量到，人民知情、同意與選擇的權利」。理查森又說，「以建立數據庫之由，強制採集群體人民的DNA及其他生物特徵，是嚴重違背國際人權規範的行為。更遑論這些採集的行為係假藉免費健康檢查之名而實施。」

理查森進一步警告，「中國當局似乎以為將人民置於顯微鏡之下即可保障『社會穩定』；然而，這些具有濫用權力之嫌的舉動，恐造成加深人民對政府敵意的反效果。」最後，他也呼籲北京政府應立即停止相關計劃。

另外，根據《華爾街日報》26日的報導，北京政府希望能在2020年以前，在其國內的DNA數據庫中，建立至少1億個檔案。

在美國，中國警方採集樣本的做法是不被允許的。一份9月中國公安DNA會議的文件內容顯示，中國警方經常從被拘禁或拘留的人民身上搜集唾液或血液樣本。這些人大多僅是因未隨身攜帶身分證或是在網路上發表批評政府的言論而被逮捕。

報導指出，過去，中國警方蒐集人民DNA的理由百百種。例如，吉林白山市，一間老人安養院的年長者們被告知，他們將免費獲得醫療檢查的福利；而在寧夏，當地居民則是被告知政府將進行人口普查。在深圳，一位當地的農民向《華爾街日報》的記者表示，由於他一時無法提供當地的居住證明，而被警方抽血驗身。