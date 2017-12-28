推動英語教學　美籍彭蒙惠成台南榮譽市民

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台南市政府全力推動英語為第二官方語言，「空中英語教室」教育集團創辦人彭蒙惠傾力相助，昨(27）日獲頒台南市榮譽市民。



台南市政府發布新聞稿指出，台南市代理市長李孟諺昨在市政會議頒發榮譽市民獎狀給彭蒙惠(Doris Brougham)，表彰及感謝彭蒙惠對台南市英語教學的重大貢獻。



中央社報導，李孟諺表示，台南推動二官語，彭蒙惠提供許多建議和資源；104年至106年間，她更和台南溪北地區的學校辦理英文營隊，扎根偏鄉，還捐贈英語學習App「哈單字」使用序號100萬組，市價達新台幣9000萬元，供台南市民免費下載。



彭蒙惠則說，身為老師，她只是依學生需要，提供協助；她自己其實是管樂老師，不是英語老師。但在台灣，她看到很多人對英語的需求；她希望透過更有效的溝通，讓世界看重台灣。



彭蒙惠自104年起接受台南市政府邀請，連續3年擔任「台南市政府英語為第二官方語言政策推動委員會」委員，空中英語教室集團也和市府簽訂合作意願書，協助提升全民英語能力。