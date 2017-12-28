中國武警2018年由中央軍委掌控   強化領導擴權

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中共中央軍委主席習近平再推動重大軍改舉措，將中國武警劃歸中央軍委建制，不再由國務院管理，增強對軍隊的完全領導。外界揣測習近平將增強對軍隊武力的掌控。

《端傳媒》引述《新華社》報導，中共中央於27日發布《中共中央關於調整中國人民武裝警察部隊領導指揮體制的決定》，中國人民武裝警察部隊將自2018年1月1日零時起劃歸中央軍委建制，由中共中央、中央軍委集中統一領導，不再列入國務院序列。

該決定明確，按照中央軍委規定的建制關係組織領導。中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府與武警部隊各級相應建立任務需求和工作協調機制。

《人民日報》發表評論稱，這一決定是為「全面貫徹黨對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導，為更好進行偉大鬥爭、確保國家政治安全。」

中國武警成立於1982年6月，前身為中國人民公安中央縱隊，主要擔任國內安全保衞、搶險救災等任務，由內衞部隊（省級總隊和機動師）、專業警種部隊（黃金、森林、水電、交通部隊）和公安現役部隊（邊防、消防、警衞部隊及個別其他部隊）組成。

有分析指，此前由於武警部隊受國務院和中央軍委的雙重領導，使得地方政府對武警部隊擁有指揮、調動的權力，導致中共中央對這一準軍事力量的控制力受到影響。過去坊間也盛傳，前政治局常委、前中央政法委書記周永康，2012年企圖用武警力量發動政變破壞十八大接班。

本次調整武警部隊指揮權為習近平過去五年軍隊改革的重要一步，同時亦可藉此調整政法委及地方派系的關係，削弱地方力量。

解放軍在習近平的主導下，過去2年推動多項重大軍改政策。俄羅斯軍事專家卡辛(Vasily Kashin)分析，中共十九大過後，中央軍委結構變得更加受控於軍委主席習近平；他進一步說，解放軍任何一項重要決定，沒有習近平的參與都不可能做出。這使中國領袖更加深入介入軍事問題，也顯示軍事問題占用習近平很多時間，同時軍方也有更多接觸最高領導人和匯報的機會。